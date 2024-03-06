Hrant Dink'in katili Ogün Samast, mahkemede savunma yaptı

GAYE ŞEYMA CAN
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de düzenlediği silahlı saldırıda öldüren ve geçen aylarda tahliye edilen Ogün Samast mahkemedeki savunmasında, "Yasin, 'Sıkıntı yok, problem yok' diyordu. Beni de tehdit ediyordu, 'Bundan vazgeçersen sen de bedel ödersin, bunun bedeli ağır olur' diyordu. Hiç istemediğim bir olaya dahil oldum ben de bedel ödedim yasin hala ödüyor" dedi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 15 Kasım'da cezaevinden salıverilen katili Ogün Samast hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Samast hakkında açılan yeni dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ amaçları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla aralarında Yasin Hayal, Ali Fuat Yılmazer ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava ile birleştirilmişti.
Yargılamaya İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Başka suçtan tutuklu sanıklar, Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, bağlı bulundukları cezaevlerinden, tutuksuz sanık Ersin Yolcu ve Adem Sağlam da bulundukları bölgedeki adliyelerden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
"ALİ FUAT MÜDÜR ARKAMIZDA RAHAT OL"
Ogün Samast mahkemedeki savunmasında, "Benim şu anki iddianamede 2015'den 2019'a kadar anlatmıştım zaten. Mahkeme heyeti benim ifadelerim hakkında mahkemeyi yöneltici bulmadı. Benim savunmam yok" dedi. Mahkeme başkanının Yasin Hayal ve Erhan Tuncel ile davaya konu konuşmaları hakkında sorduğu soruya Samast, "Bu konuşma Yasin ile Erhan'ın arasında geçti, mutfakta konuşuyorlardı. 'Ali Fuat müdür arkamızda rahat ol' gibi sözler söylemişti. Benim Erhan'la Yasin arasında duyduğum konuşma bu. Erhan'ın evine en fazla iki üç kez gitmişizdir" şeklinde cevap verdi.
Mahkeme başkanının "Sen bu konuşmalar yapılırken neredeydin?" sorusu üzerine Samast, "Salonda bilgisayar oynuyordum. Mutfakla benim olduğum yer 5-6 metreydi. Ben Erhan'ın bu olayları bildiğini bilmiyordum. Sohbet amaçlı gitmiştik. Erhan'la Yasin konuşuyordu. Erhan biliyordu ama Erhan'ın bildiğini ben bilmiyordum" diye cevap verdi.
"BUNDAN VAZGEÇERSEN BEDELİ AĞIR OLUR' DEDİ"
Erhan, 'Arkamız sağlam diyordu. Ben sormadım kim olduklarını Yasin anlattı. 'Sıkıntı yok, problem yok' diyordu. Beni de tehdit ediyordu, 'Bundan vazgeçersen sen de bedel ödersin, bunun bedeli ağır olur' diyordu. Hiç istemediğim bir olaya dahil oldum ben de bedel ödedim, Yasin hala ödüyor."
"HATIRLAMIYORUM"
Ogün Samast, mahkemenin olayla ilgili "Olayı işledikten sonra silahı yanına al, Samsun'a gel, seni Samsun'dan alacaklar, Trabzon'a gelme, yoksa Ramazan müdürün adı açığa çıkar şeklinde konuşma oldu mu?" sorusuna, "Hayır hatırlamıyorum" dedi.
"Savcı daha önce senin ifadeni almış böyle beyan etmişsin" ifadesine ise "Doğrudur. Orada dediysem doğrudur ama şu an hatırlamıyorum" şeklinde karşılık verdi. Samast, şöyle devam etti:
"SIRTIMIZ SAĞLAM RAHAT OLUN"
"Ben aslında amcamlara gidecektim, Yasin'le falan görüşmeyecektim, köyüme gidecektim. Olay basına yansıyınca panik oldum. Basında olay o kadar büyüyünce yapacak bir şey yoktu. 'Devlet arkamızda sırtımız sağlam rahat olun' diyordu. Ali Fuat'ların, Ramazan'ların isimleri patlayınca ben el yazımla dilekçe verdim, dosyaya müdahil olmak için."
MÜTALAA HAZIRLANMAK ÜZERE SAVCIYA GÖNDERİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, Ogün Samast hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Heyet, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya göndererek duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.
Son Dakika › Güncel › Hrant Dink'in katili Ogün Samast, mahkemede savunma yaptı - Son Dakika
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