HSK, bölge adliye mahkemelerinde yetki düzenlemelerini tamamladı

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(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bölge adliye mahkemelerindeki yetki düzenlemelerini tamamladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HSK'nın müstemir yetki çalışmaları kapsamında bölge adliye mahkemeleri ile birinci ve ikinci bölgede toplam 3 bin 848 yetki düzenlemesinin yapıldığını belirtti.

Tunç, "574'ü hukuk mahkemesi olmak üzere toplam 968 mahkemenin faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin daha da kolaylaştırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Aldığımız kararların yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.