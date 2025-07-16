Huckabee'den İrlanda'ya Tepki - Son Dakika
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Huckabee'den İrlanda'ya Tepki

16.07.2025 12:25
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ABD Büyükelçisi Huckabee, İrlanda'nın Filistin topraklarından ithalatı yasaklama planına karşı çıktı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından ithalatı yasaklamaya hazırlanan İrlanda'nın "fıçı biranın içine düşüp diplomatik sarhoşlukla" bu kararı aldığını ifade etti.

Büyükelçi Huckabee, X hesabından yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Filistin topraklarından gasbedilerek inşa edilen İsrail yasa dışı yerleşimlerde imal edilen ürünlerin ithalatına İrlanda'nın yasak getirmeye hazırlandığına ilişkin haberlere tepki gösterdi.

İrlanda yönetiminin İsrail'den özür dilemesini isteyen Huckabee, "İrlandalılar fıçı biranın içine düşüp diplomatik sarhoşluk olarak nitelendirilecek kadar aptalca bir şey mi önerdiler?" ifadelerini kullandı. Amerikan Büyükelçisi, kararın İsrailliler kadar Filistinlilere de zarar vereceğini iddia etti.

Huckabee, Gazze'deki soykırıma karşı İsrail işgali altındaki Filistin topraklarından ithalatı yasaklamaya hazırlanan Dublin yönetimine "Ayıl İrlanda! İsrail Dışişleri Bakanlığını arayın ve üzgün olduğunuzu söyleyin." çağrısında bulundu.

İrlanda Parlamentosu Dışişleri ve Ticaret Ortak Komitesi, 15 Temmuz'da İsrail işgali altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail'in yasa dışı yerleşimleriyle ticareti ve buradan ithalatı yasaklayacak tasarıyı görüşmek üzere toplanmıştı.

İrlanda, İsrail işgalindeki Filistin topraklarından ithalatı yasaklayan ilk Avrupa ülkesi oluyor

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, haziranda İrlanda'nın, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayan yasayı hükümet onayına sunan ilk Avrupa ülkesi olacağını açıklamıştı.

İrlanda'nın Gazze'deki soykırıma karşı sesini yükselttiğini ve tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Harris, "Umudum ve düşüncem, bugün bu yasayı yayımlamanın gerçek faydasının diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik etmesi." diye konuşmuştu.

İrlanda'nın söz konusu yasası, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden yapılacak ithalatı ve bu yerleşimlerle her türlü ticareti yasaklamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mike Huckabee, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huckabee'den İrlanda'ya Tepki - Son Dakika

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