HÜDA PAR Genel Başkanı: Gazze\'de Gerçek Bir Soykırım Yaşanıyor

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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Orada sanal değil gerçek bir soykırım yaşanıyor. Orada manipülasyon yapmak için uydurulan haberler değil, gerçekten insanlar açlıktan ölüyor." dedi.

Muş'ta partisince düzenlenen "Halk Buluşması" programına katılan Yapıcıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında teşkilatları ziyaret ederek faaliyetleri yerinde görmek istediklerini söyledi.

Ülkedeki en önemli gündemin seçim olduğunu ancak "Gazze ve Filistin"in de unutulmaması gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, dün gece yine sahur vaktinde Gazze'nin bombalandığını, sadece bir aileden 30'un üzerinde şehidin olduğunu ifade etti.

Gazzelilerin açlıkla, ilaçsızlıkla, susuzlukla mücadele ettiğini dile getiren Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu ramazan ayı hürmetine, oradaki kardeşlerimize genişlik vermesini Rabb'imizden niyaz ediyorum. 7 Ekim bir dönüm noktasıdır. Tarihi bir kırılma anıdır. Orada film değil gerçek bir acı yaşanıyor. Orada sanal değil gerçek bir soykırım yaşanıyor. Orada manipülasyon yapmak için uydurulan haberler değil, gerçekten insanlar açlıktan ölüyor. Birileri bunun üzerinden siyasi rant sağlamaya pirim elde etmeye çalışıyor. Bu ahlaksızlıktır."

Gazze'deki vahşetin devam ettiği sürece birinci gündemlerinin Gazze olacağını vurgulayan Yapıcıoğlu, "Elbette önümüzde seçim var. Biz bu seçim çalışmaları kapsamında memleketleri dolaşıyoruz. Bugün de Muş'a geldik. Bizim siyasetimiz, onu bunu karalamak, çalmak şeklinde yapılmıyor. Biz böyle siyaset yapmıyoruz. Bizim bir siyaset anlayışımız var. Sizi, birbirinize karşı kışkırtanlara prim vermeyin." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hamas'la ilgili açıklamalarını değerlendiren Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bir genel başkan ismini anmaya değmez. Failin kim olduğunu siz bulun. Bilirsiniz zaten. Sözün başında size bahsettim. Gazze'de kendi vatanını, toprağını, evladını, insanlarını, kendi kutsallarını muhafaza ve müdafaa etmeye çalışan bir avuç insan var. Bütün yokluğa, aç bırakılmalarına rağmen, 'biz burayı terk etmeyeceğiz' diyerek vatanlarını savunuyorlar. Birileri çıkıp onlara 'terör örgütü' diyor utanmadan. Hem de defalarca bunu söylüyor. Sonra biz buna tepki gösterince şimdi çıkmış diyor ki 'Ben böyle bir şey demedim. Ben Hamas'a terör örgütü demedim.' Takdiri milletimize bırakıyoruz. 100 yıl önce Kuvayımilliye neyse bugün de Filistin'de Hamas odur. Kim onlara 'terörist 'diyorsa, kim onların meşruiyetini tartışıyorsa kendi meşruiyetinin altında uyuyor. Onlar da bunu gördükleri için belki geri vites yapıyorlar, fakat bir kere o laf ağzından çıktı ve siz ağzınızdan çıkan lafınızın esiri oldunuz. İnşallah o sizin peşinizi bırakmayacaktır."

Yapıcıoğlu, partililerle esnafı ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.