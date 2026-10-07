Hürriyet Partisi, Tugay\'ın AK Parti\'ye geçişini baskıcı düzene hizmet olarak gördü

(ANKARA) - Hürriyet Partisi X hesabından yapılan paylaşımda, "Yıllarca muhalefet partilerinde görev almış isimlerin, şahsi çıkar peşinde Erdoğan'ın saflarına geçmesi de bu baskıcı düzenin sürmesine hizmet ediyor." denildi.

Hürriyet Partisi'nden, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İktidar partisi, sandıkta kazanamadığını baskıyla ve siyasi pazarlıklarla gasbediyor. Yıllarca muhalefet partilerinde görev almış isimlerin, şahsi çıkar peşinde Erdoğan'ın saflarına geçmesi de bu baskıcı düzenin sürmesine hizmet ediyor. Hürriyet Partisi olarak siyaseti kişisel kazanç kapısına çevirenlere ve ulusun egemenliğini tutuklamalarla, kayyımlarla, transferlerle aşındıran istibdat rejimine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.