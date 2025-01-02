Hüseyin Baş'a Yurt Dışı Yasağı - Son Dakika
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Hüseyin Baş'a Yurt Dışı Yasağı

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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla adli kontrol ve yurt dışı yasağı getirildi.

02.01.2025 17:50
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) -  Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturmaya uğrayan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Adliye çıkışında ANKA'ya konuşan Baş, "Bu bizi yıldırmak için, bastırmak için kullanılan bir argüman. Bunlar bizi bastıramaz, yıldıramaz, baskılayamaz, hiçbir tesir edemez. Biz suç işlemeden, anayasanın bize tanımladığı hakkımızla siyasetimizi yapıyoruz. Eleştirilerimizi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin bir etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla karşılaşmış, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. BTP lideri, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Baş hakkında 'her hafta pazartesi günü imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı' kararı verdi.

Adliye çıkışında ANKA Haber Ajansı'na konuşan Hüseyin Baş, kongre sürecinde olduklarını ve haftada iki üç ildeki kongreye gittiklerini vurguladı ve "Türkiye'de eleştirmenin bile suç sınırında kabul edildiği bir ortam oluşmuş ne yazık ki ama ilahi adalete de güveniyoruz" dedi. Hüseyin Baş şunları söyledi:

Bu bizi yıldırmak için, bastırmak için kullanılan bir argüman

"Bugün itibariyle ifademizi verdik. Savcılık yurt dışına çıkış tedbiri ve imza atmamız tedbiriyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme de bu yönde karar verdi. Türkiye'de kimlerin dışarıda suçsuz olarak gezdiğini, kimlerin suçlu damgasıyla gezdiğini de gözlemliyoruz. Aslında bu imza olayı bizim adeta siyaset yapmamızın önüne konulmuş bir engel olarak bize sunuldu. Şu anda kongre sürecindeyiz. Türkiye'nin her yerini geziyoruz. Haftada iki, bazen üç kongre yaptığımız zamanlar oluyor. İstanbul'a geleceğiz, imza atacağız, bir daha kongrelerimize gideceğiz. Neden? Hükümetin icraatlerini eleştirdik diye. Türkiye'de eleştirmenin bile suç sınırında kabul edildiği bir ortam oluşmuş ne yazık ki ama ilahi adalete de güveniyoruz. Bundan ötesi de hani derler ya sussam gönül razı değil, konuşsam faydası yok, tesiri yok. Böyle bir ortamdayız Türkiye'de. Bu bizi yıldırmak için, bastırmak için kullanılan bir argüman. Bunlar bizi bastıramaz, yıldıramaz, baskılayamaz, hiçbir tesir edemez. Biz suç işlemeden hakkımızla anayasanın bize tanımladığı hakkımızla siyasetimizi yapıyoruz. Eleştirilerimizi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz diyorum."

Kaynak: ANKA

Türkiye Partisi, İnsan Hakları, Hüseyin Baş, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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