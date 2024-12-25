Husiler'den ABD'ye Tehdit

Güncel

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkeye yönelik saldırıların devam etmesi halinde Orta Doğu'daki ABD hedeflerini "kırmızı çizgileri gözetmeksizin" hedef alacakları tehdidinde bulundu.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X hesabında yayınladığı videoda, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Konsey Üyesi Husi, "Amerikalıları Yemen'i hedef almamaları konusunda uyarıyoruz, aksi takdirde Orta Doğu'daki Amerikan çıkarlarına (hedeflerine) hiçbir kırmızı çizgiyi gözetmeksizin saldıracağız." dedi.

Husi, "Ya İsrail'in Gazze'ye ve Yemen'e yönelik saldırıları duracak ya da 'mesajımızı iletebilecek' hassas Amerikan hedeflerini hedef alacağız." ifadesini kullandı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.