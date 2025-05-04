Husiler'den İsrail'e Hava Ablukası

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurdu ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırdı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, başta Ben Gurion Havalimanı olmak üzere İsrail'deki havalimanlarına saldırı düzenlemeye devam ederek hava ablukası uygulayacaklarını dile getirdi.

Uluslararası şirketleri, bu kararı dikkate almaya ve İsrail'deki havalimanlarına olan uçuşlarını iptal etmeye çağıran Seri, söz konusu kararın, İsrail'in, Gazze'deki saldırıları genişletme planı kapsamında alındığına işaret etti.

Seri, İsrail'in, Arap ülkelerine saldırarak dayatmaya çalıştığı ihlalleri kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı.

İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurmuştu.

Yeni Delhi'den İsrail'e gitmek üzere yola çıkan AI139 sefer sayılı Air India uçağı, Ürdün semalarındayken Hindistan'a geri dönmüştü.????

İsrail devlet televizyonu KAN 29 Nisan'da, ordunun, Gazze Şeridi'nde kara harekatını genişletme hazırlığı içinde olduğunu duyurmuştu.