Yemen'de İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Husilere bağlı El-Mesire Televizyonu'nda konuştu.
Husi, İran'ın İsrail saldırılarına verdiği karşılığı desteklediklerini ve ellerinden geldiğince onların pozisyonuna ortak olacaklarını belirtti. Husi, "İsrail'le çatışmaya giren herhangi bir İslam ülkesini desteklemenin İslam ümmetinin sorumluluğu ve aynı zamanda menfaatine olduğu" görüşünü paylaştı.
Yemen'in 20 aydan uzun süredir İsrail tarafından soykırıma uğratılan Gazze'ye destek vermeye devam edeceğini aktaran Husi, İsrail'e "daimi ve açık savaş" tehdidinde bulundu. İsrail'in, İran'ın askeri liderlerini, bilim insanlarını ve halkı hedef aldığını dile getiren Husi, "küstah, acımasız ve her şeyin göz ardı edildiği saldırılar" değerlendirmesini yaptı.
"İsrail'in nükleer kirliliği hiçe sayarak İran'da nükleer tesisi de hedef aldığını ve çok tehlikeli saldırgan bir adım attığını" kaydeden Husi, İsrail'in bu saldırganlığının tüm bölge için riskler taşıdığı uyarısında bulundu.
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil 20'ye yakın üst düzey askeri yetkililer ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı ise 78 olarak açıklandı.
İran'ın bu saldırılara karşı misillemesi ise gece yarısı geldi. Tel Aviv'i vuran Tahran yönetimi saldırıların süreceğini ifade etti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Yemen'deki Husilerden İsrail'e 'daimi ve açık savaş' tehdidi - Son Dakika
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