Yemen\'deki Husilerden İsrail\'e "daimi ve açık savaş" tehdidi

Yemen'de İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Husilere bağlı El-Mesire Televizyonu'nda konuştu.

"İSLAM ÜMMETİNİN SORUMLULUĞU"

Husi, İran'ın İsrail saldırılarına verdiği karşılığı desteklediklerini ve ellerinden geldiğince onların pozisyonuna ortak olacaklarını belirtti. Husi, "İsrail'le çatışmaya giren herhangi bir İslam ülkesini desteklemenin İslam ümmetinin sorumluluğu ve aynı zamanda menfaatine olduğu" görüşünü paylaştı.

İSRAİL'E "DAİMİ VE AÇIK SAVAŞ" TEHDİDİ

Yemen'in 20 aydan uzun süredir İsrail tarafından soykırıma uğratılan Gazze'ye destek vermeye devam edeceğini aktaran Husi, İsrail'e "daimi ve açık savaş" tehdidinde bulundu. İsrail'in, İran'ın askeri liderlerini, bilim insanlarını ve halkı hedef aldığını dile getiren Husi, "küstah, acımasız ve her şeyin göz ardı edildiği saldırılar" değerlendirmesini yaptı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi

"İSRAİL ÇOK TEHLİKELİ SALDIRGAN BİR ADIM ATTI"

"İsrail'in nükleer kirliliği hiçe sayarak İran'da nükleer tesisi de hedef aldığını ve çok tehlikeli saldırgan bir adım attığını" kaydeden Husi, İsrail'in bu saldırganlığının tüm bölge için riskler taşıdığı uyarısında bulundu.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil 20'ye yakın üst düzey askeri yetkililer ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı ise 78 olarak açıklandı.

İran'ın bu saldırılara karşı misillemesi ise gece yarısı geldi. Tel Aviv'i vuran Tahran yönetimi saldırıların süreceğini ifade etti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.