Husiler'den Tel Aviv'e Saldırı - Son Dakika
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Husiler'den Tel Aviv'e Saldırı

Husiler, Yafa'da 'hayati bir hedefe' İHA ile saldırdıklarını açıkladı, operasyonlar sürecek.

03.10.2024 09:16
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Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da "hayati bir hedefe" saldırı düzenlediğini açıkladı.

Husilerin Sözcüsü Yahya es-Seri, yayımladığı video kaydında, insansız hava araçlarıyla (İHA) Yafa kentinde "hayati bir hedefin" vurulduğunu kaydetti.

Saldırının İsrail tarafından engellenemeden amacına ulaştığını ifade eden Seri, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları durana kadar operasyonlarının süreceğini belirtti.

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler'den Tel Aviv'e Saldırı - Son Dakika

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