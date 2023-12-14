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Husiler İsrail'e giden gemiyi hedef aldı - Son Dakika
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Husiler İsrail'e giden gemiyi hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e gitmekte olan bir konteyner gemisine askeri operasyon düzenleyerek insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin açıklamasında, son 48 saatte İsrail'e giden çok sayıda geminin geçişinin engellendiği belirtildi.

14.12.2023 - 23:57,
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e gitmekte olan bir konteyner gemisine askeri operasyon düzenleyerek insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Telegram platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Husilere bağlı deniz kuvvetlerinin, İsrail'e gitmekte olan bir konteyner gemisine askeri operasyon düzenlediği ve geminin İHA ile doğrudan hedef alınarak vurulduğu belirtildi.

Hedef alma operasyonunun, gemi mürettebatının Husilere ait deniz kuvvetlerinin çağrılarına yanıt vermeyi reddetmesinin ardından gerçekleştiği aktarılan açıklamada, son 48 saatte İsrail'e giden çok sayıda geminin geçişinin engellendiğine işaret edildi.

Açıklamada, gemiye yapılan operasyonun, Gazze Şeridi'nde şu anda katliama, yıkıma ve kuşatmaya maruz kalan Filistin halkına yönelik zulme karşı bir zafer olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu gıda ve ilaç Gazze Şeridi'ne girene kadar İsrail limanlarına giden tüm gemilerin Arap Denizi ve Kızıldeniz'de seyretmesinin engellenmesine devam edileceği yinelendi.

Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere Denizcilik Ajansı, Kızıldeniz'de hedef alınan bir gemi ve mürettebatının güvende olduğunu açıklamıştı.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Husiler İsrail\'e giden gemiyi hedef aldı
Kaynak: AA
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