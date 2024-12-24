Husiler, İsrail'e İHA Saldırısı Düzenledi

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SANA, 24 Aralık (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'deki askeri bölgelere iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İlk saldırıda işgal altındaki Aşkelon, ikinci saldırıda ise Yafa bölgesindeki İsrail askeri noktalarını hedef aldık" dedi.

Sözcü, "Bu operasyonlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve ablukası durana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

İsrail tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Husiler, Kasım 2023'ten bu yana İsrail-Hamas çatışması sırasında Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma göstermek amacıyla İsrail'deki kentlere roket ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor ve Kızıldeniz'de "İsrail bağlantılı" deniz taşımacılığını sekteye uğratıyor.

Bölgede konuşlu ABD öncülüğündeki donanma koalisyonu ise silahlı grubu caydırmak amacıyla ocak ayından bu yana Husi hedeflerine düzenli hava saldırıları düzenliyor.

Husi grubu, uluslararası tanınırlığa sahip Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkmaya zorladığı 2014 sonlarından bu yana ülkenin kuzeyinin büyük bölümünü kontrol ediyor.