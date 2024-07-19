Husiler Tel Aviv'e İHA ile saldırdı

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Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıklarken, "Tel Aviv'i güvenli olmayan bölge" ilan etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı basın açıklamasında, "Tel Aviv radarların tespit edemediği hava savunma sistemlerinin engelleyemediği, Yafa isimli yeni bir İHA'yla hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Seri, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve saldırıların ana hedefi haline gelecek Tel Aviv'in "güvenli olmayan bölge" olduğunu söyledi.

İsrail'i derindeki iç cephelerden vuracaklarını iddia eden Seri, İsrail'de askeri ve hassas güvenlik hedefleri dahil olmak üzere bir dizi noktanın Husilerin hedefinde olduğunu aktardı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında İHA nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail'e doğru insansız hava aracı ve füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı.