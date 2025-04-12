Husiler Tel Aviv\'e Saldırdı

SANA, 12 Nisan (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu, İsrail'in orta kesiminde bulunan Tel Aviv'e yeni bir insansız hava aracı saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, cuma günü grubun El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Hava Kuvvetlerimiz, iki insansız hava aracıyla Tel Aviv'deki iki İsrail askeri hedefine karşı etkili bir askeri operasyon gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Sözcü, bu saldırıların Filistin halkına destek amacı taşıdığını vurguladı. Seri, "Ülkemize yönelik Amerikan saldırganlığı devam etse de bu durum, Gazze'ye karşı sorumluluğumuzu sürdürmemize engel olmayacak" dedi.

İsrail'in Channel 12 News kanalı ise Yemen'den fırlatılan bir insansız hava aracının, İsrail'e ulaşamadan Ürdün hava sahası içinde Ölü Deniz yakınlarında düşürüldüğünü bildirdi.

Husi askeri sözcüsü, aynı günün erken saatlerinde ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman ve Kızıldeniz'in kuzeyindeki diğer ABD savaş gemilerine yönelik yeni saldırılar düzenlediklerini öne sürdü.

Öte yandan, Husi medyasının aktardığına göre, cuma sabahından itibaren Yemen'in kuzeyine düzenlenen ABD hava saldırılarının sayısı 30'a yükseldi.

ABD'nin hava saldırıları, başkent Sana'nın doğu ve güney bölgeleriyle birlikte petrol zengini Marib ile batıdaki Hudeyde'deki çeşitli noktaları hedef aldı.