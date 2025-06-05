Husiler: İsrail\'e iki insansız hava aracıyla saldırdık

Ayhan Ulukan:

tabikide yemenin yapacağı kapasite belli İsrail'i haritadan silecek değil.. Bu yaptıkları saldırılar eğer savaşı bitiremzseniz hiç bir zaman huzurunuz olmayacak anlamında bence ... Düşünsene her sabah siren sesiyle uyanıyorsun ya bitirirsin yada bu psikoloji ile yaşarsın keşke tüm ülkeler yapabilse