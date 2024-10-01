Husilerden İsrail'e Yeni İHA Saldırısı - Son Dakika
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Husilerden İsrail'e Yeni İHA Saldırısı

Husiler, yerli üretim 'Samad-4' İHA'sını Eylat'a düzenledikleri saldırıda kullandıklarını açıkladı.

01.10.2024 22:16
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Yemen'deki İran destekli Husiler, uzun menzilli yeni ve yerli üretim bir insansız hava aracını (İHA) ilk kez İsrail'in güneyindeki Eylat kentine düzenledikleri saldırıda kullandıklarını duyurdu.

Husilere bağlı "26sep.net" sitesinde yer alan haberde, uzun menzilli yeni ve yerli üretim bir insansız hava aracı olan "Samad-4"ün Husiler'e ait mühimmat ve füzeler taşıdığı, keşif ve saldırı görevlerini bir arada gerçekleştirebildiği belirtildi.

Haberde, "Samad-4'ün menzili 2 bin kilometreden fazla ve hava savunma sistemlerine özellikle de İsrail'in çeşitli hava savunma sistemlerine yakalanmama kabiliyeti yüksek." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu İHA'nın ilk kez bugün İsrail'in Eylat şehrindeki askeri hedeflere saldırmak için kullanıldığı kaydedildi.

Habere göre, Yemen yapımı ilk yerli İHA olan "Samad-4" 3 metre uzunluğunda. Kanat genişliği 5 metre ve her biri 25 kilogram ağırlığında iki bomba taşıyabilen "Samad-4", hassas hedefleme ve keşif görevleri yapabiliyor.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, gün içinde yaptığı açıklamada, Yafa bölgesinde İsrail askeri noktalarını "Yafa" isimli insansız hava aracıyla (İHA), Eylat kentindeki Umm er-Raşraş bölgesindeki İsrail askeri noktalarını da "Samad-4" tipi İHA'larla hedef aldıklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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