Husilerden Ticari Gemilere Saldırı İddiası

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların " İsrail'deki Eilat Limanı'nı yeniden kullanma girişimlerine" karşı gerçekleştirildiğini söyledi.

Husi'nin, Kızıldeniz açıklarında son günlerde ticari gemileri hedef alan saldırılara dair açıklaması El-Mesire televizyonunda yayımlandı.

Bu saldırıları balistik füzelerin yanı sıra insansız deniz ve hava araçlarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Husi, saldırılar sonucu 2 geminin battığını kaydetti.

"Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve abluka devam ettiği sürece İsrail'in Kızıldeniz ve Arap Denizi'ni kullanmasına engel olacakları" tehdidinde bulunan Husi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in Kızıldeniz ve Arap Denizi'ni kullanma engeli devam ediyor, bu doğrultuda denizde hareketlilik gözlemleniyordu. Bazı şirketlerin, İsrail'in Umm er-Reşraş Limanı'nı (Eilat) yeniden kullanma ve işgal altındaki Filistin limanlarına yanaşma yasağını ihlal ettiği görüldü."

Bazı deniz nakliye şirketlerinin de yasağı ihlal ederek Umm er-Reşraş Limanı üzerinden yük taşıdığını dile getiren Husi, "Kızıldeniz'de yaşananlar (gemilere düzenlenen saldırılar), İsrail için yük taşımaya girişen tüm deniz nakliye şirketlerine ders olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 7 Temmuz'da, Yemen açıklarında "Magic Seas" isimli gemiyi 2 insansız deniz aracının yanı sıra 3 insansız hava aracı ve 5 balistik füzeyle hedef aldıklarını açıklamıştı.

Gemiyi İsrail'deki limanları kullandığı için hedef aldıklarını aktaran Seri, düzenledikleri saldırılarla doğrudan isabet alan geminin Kızıldeniz'de battığını açıklamıştı.

Seri, dün yaptığı açıklamada da "İşgal altındaki Filistin'in Umm er-Reşraş Limanı'na doğru giden gemi (Eternity C) insansız bir bot ve balistik füzeyle hedef alındı." demişti.