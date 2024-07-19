Husilerin Tel Aviv'e İHA Saldırısı İsrail Güvenlik Kurumlarını Şoka Uğrattı - Son Dakika
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Husilerin Tel Aviv'e İHA Saldırısı İsrail Güvenlik Kurumlarını Şoka Uğrattı

İsrail basınında yer alan bir analize göre, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'e düzenlediği insansız hava aracı saldırısı, İsrail güvenlik kurumlarında şok etkisi yaratmıştır. İsrail'in İHA'ları imha kapasitesini geliştirme konusunda ağırdan aldığı eleştirisi yapılmıştır. Husilerin Tel Aviv'i güvenli olmayan bölge ilan etmesiyle birlikte, İsrail güvenlik elitinin gelecekte benzeri saldırılardan korumak için bir plan üzerine odaklanmaması eleştirilmiştir.

19.07.2024 11:05
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İsrail basını, Yemen'deki Husilerin, başkent Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemesinin, İsrail güvenlik kurumlarını "şoka uğrattığını" bildirdi.

The Jerusalem Post gazetesinde yer alan analizde, Husilerin, Tel Aviv'e düzenlediği saldırının, İsrail'deki askeri güvenlik kurumlarında "şok etkisi" yarattığı ifade edildi.

Yazıda, İsrail'in, düşük irtifada uçan ve radar sistemlerini, hava savunma bataryalarını aşabilen İHA'larını imha kapasitesini geliştirme konusunda ağırdan aldığı eleştirisi yapıldı.

Asıl "korkutucu olan şeyin", Husilerin Tel Aviv'e gizlice bir İHA gönderebilmiş olmasının olmadığı ancak İsrail güvenlik elitinin, İsraillileri gelecekte benzeri saldırılardan korumak için bir plan üzerine odaklanmaması olduğu kaydedildi.

Husiler, Tel Aviv'i "güvenli olmayan bölge" ilan etmişti

Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında İHA nedeniyle meydana gelen patlamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail'e doğru insansız hava aracı ve füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı.

Saldırı sonrası Yemen'deki Husiler, insansız hava aracıyla saldırı düzenledikleri Tel Aviv'i "güvenli olmayan bölge" ilan ettiğini duyurmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı basın açıklamasında, "Tel Aviv radarların tespit edemediği hava savunma sistemlerinin engelleyemediği 'Yafa' isimli yeni bir İHA'yla hedef alındı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husilerin Tel Aviv'e İHA Saldırısı İsrail Güvenlik Kurumlarını Şoka Uğrattı - Son Dakika

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