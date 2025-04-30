Hüyük\'te Servis Araçları Denetlendi

Konya'nın Hüyük ilçesinde servis araçları denetledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce servis araçlarına yönelik denetimler aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, okul servis araçları ile şoförlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde servis araçlarının mevzuatta yer alan usul ve esaslara uygunluğu kontrol edildi.
Denetimlere, Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hüyük İlçe Denetim Komisyonu ekipleri de katıldı.
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