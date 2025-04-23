İBB, 23 Nisan'ı Boğaz Turu ile Kutladı - Son Dakika
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İBB, 23 Nisan'ı Boğaz Turu ile Kutladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda denizden uzak kalan çocuklar için özel bir Boğaz turu düzenledi. Etkinlikte çocuklar, İstanbul'un güzelliklerini keşfederken keyifli anlar geçirdi.

23.04.2025 16:49
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentte yaşayan ancak denizden uzak kalan çocuklar için düzenlediği Boğaz turu ile kutladı. İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, ilkokul ve ortaokul öğrencisi çocuklar, İstanbul manzarası eşliğinde 23 Nisan heyecanını yaşadı. Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, "23 Nisan vesilesiyle bugüne kadar hiç Boğaz turu yapamamış çocuklarımızı, aileleriyle birlikte, güzel bir İstanbul baharında Boğaz'da gezdirmeyi planladık. Bu tarz aktivitelerimiz her zaman olacak. Niyetimiz İstanbul'da, Boğazı görmemiş, keyfini sürmemiş kimse kalmaması" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Grubu İştiraki Şehir Hatları, deniz ulaşımını geliştirmeye devam ederken özel günler kapsamında Boğaz Turları düzenlemeye devam ediyor. Şehir Hatları bu doğrultuda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle İstanbul'da yaşayan, ancak denizden uzak kalan çocukları denizle buluşturdu. İlkokul ve ortaokul öğrencisi olan çocuklar ve aileleri, bayraklarla süslenmiş vapurda 23 Nisan'ı kutladı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Boğaz turu, vapur müzisyenlerinin canlı performansıyla devam etti.

"İstanbul'da boğazı görmemiş kimse kalmayacak"

Boğaz turuna katılarak çocukların bayramlarını kutlayan Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, "16 milyon İstanbullunun yaşadığı bir kentte hala denizi görmemiş, Boğaz'da bir seyahatte bulunamamış birçok insan var. Tabi, önceliğimiz her zaman çocuklar, 23 Nisan vesilesiyle bugüne kadar hiç Boğaz turu yapamamış çocuklarımızı, aileleriyle birlikte, güzel bir İstanbul baharında Boğaz'da gezdirmeyi planladık. Bu tarz aktivitelerimiz her zaman olacak. Niyetimiz İstanbul'da, Boğazı görmemiş, keyfini sürmemiş kimse kalmaması" ifadelerini kullandı.

İki saat süren tur boyunca çocuklar, İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederken boyama etkinliğiyle de keyifli vakit geçirdi. Denizcilik mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Şehir Hatları, bu özel günle çocukların denizle bağlarını güçlendirerek onlara unutulmaz bir 23 Nisan anısı yaşattı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, 23 Nisan'ı Boğaz Turu ile Kutladı - Son Dakika

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