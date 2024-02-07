İBB Başkanı İmamoğlu, Afetlere Dayanıklı İstanbul İçin Projelerini Anlattı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) "Afetlere Dayanıklı İstanbul İçin Tam Yol İleri" programı düzenlendi.

Beyoğlu Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'ndaki programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin 5 yılda depreme yönelik çalışmalarını anlattı.

Yeni dönem için projelerinden bahseden İmamoğlu, depremle, afetle mücadelenin en önemli konuların başında geldiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra "hızlı tarama yönetimi" tespitleri sonucunda, 35 bin binada inceleme yapıldığını, 15 bin binanın "D" ve "E" sınıfında, "riski yüksek" kategorisinde olduğunun tespit edildiğini aktaran İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Deprem konusunda en hayati mesele, niteliksiz konut stokunun dönüşümüdür. İstanbul'da 1,3 milyon konuta denk gelen yaklaşık 200 bin yapının 7 ve üzeri şiddetindeki depremlerde ağır hasar göreceğini veya kullanılamaz hale geleceğini hesaplıyoruz. 'İstanbul Yenileniyor' ve diğer kentsel dönüşüm projeleri kapsamında toplam 5 bin 925 konutu sahiplerine teslim ettik. Mart ayına kadar bu rakam 7 bin 375 konut olacak."

"Yılda 20 bin konut, 5 yılda 100 bin konut yapacağım' demedim"

İmamoğlu, son zamanlarda kendisi hakkında, "100 bin konut yapma sözü verdin, neden yapamadın?" şeklinde eleştiriler geldiğini de hatırlatarak, şöyle devam etti:

"O işin aslı da şudur; Ekim 2019'da Meclis'teki bir sunumumda deprem seferberliği kampanyamızı AK Parti grubuna da anlatırken, bir açıklama yaptım. 'Amacımızın şu olması gerekir.' dedim. 'Bir yılda 20 bin bağımsız birimi, 5 yılda 100 bin bağımsız birimi afetlere karşı güçlendirmeliyiz.' dedim. Konuşmada bir seferberlikten bahsediyordum. Bunun içinde sadece İBB yok. Bakanlıklar, kamu bankaları, özellikle müteahhitler, yapı sektörü, ilgili kurum ve kuruluşlar var. Ben bir idealden, olması gerekenden bahsediyorum. Yoksa 2020 yılı bütçesinin tamamı 21 milyarken o zaman bu vaadi söylemiş olduğumda, sadece o sene 44 milyar ayırmam gerekirdi. Böyle bir şey yok. İBB'nin zaten böyle bir vaadi olmayacağını ifade edeyim. 'Yılda 20 bin konut yapacağım, 5 yılda 100 bin konut yapacağım' sözünü nasıl çıkartır ve söylerler inanın insanın aklı almıyor. Böyle garip bir anlayışla karşı karşıyayız. Böyle uydurma birtakım şeylerle bizi zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Bizi zor durumda bırakamazlar ama İstanbul'u zor durumda bırakıyorlar."

Yeni dönemde öncelikli hedeflerinin, niteliksiz konut stoku ve 50 bin konutu dönüştürmek olacağını aktaran İmamoğlu, "İstanbul Yenileniyor" kapsamında, dar gelirli vatandaşlara ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetlerinin yüzde 60'ının belediyece karşılanacağını ifade etti.

İmamoğlu, "Kentsel dönüşüme giren tüm vatandaşlarımıza sabit taksitle 2 yıl vadeli, faizsiz ödeme desteği sunacağız. Uzun vadeli taksitlendirme isteyen vatandaşlarımız ise yine sabit taksitle KİPTAŞ kefaleti ile ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Hibe desteği sağladığımız dar gelirli vatandaşlarımız ve emeklilerimiz de kalan miktarlarını sabit ödeme desteklerimizden yararlanarak tamamlama fırsatlarına sahip olacaklar. 40 semtte 60 bin konutta güçlendirmeye destek vereceğiz. Yeni dönemde projesi hazır 12 bin konutu, yeni projelerle 25 semtte 30 bin konuta tamamlayıp İstanbul halkının hizmetine sunacağız." dedi.