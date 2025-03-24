İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkiler Devam Ediyor

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Seyit Arslan ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, İBB'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Arslan, Türkiye genelinde devam eden eylemlere içişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya ilişkin, "Milyonların iradesi, meşru hak mücadelesini, yasadışı göstermelerini asla kabul etmediğimizi de buradan bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Seyit Arslan ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, İBB'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından konuşma yapan EMEP Genel Başkan Arslan, "Yapılan gözaltıları ve tutuklamaları kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu'yla birlikte Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanları da ve yöneticileri de tutuklandı. Onların da tutuklanmasını kınadığımızı ifade etmek isterim" dedi.

Arslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde çok sayıda kişinin 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasından beri süren protestolara ilişkin, "Günlerdir sokaklarda olan, yaşanan hukuksuzluklara, adaletsizliğe, bu tür antidemokratik uygulamalara karşı başta gençlerin, kadınların, bütün halkımızın göstermiş olduğu tutumu, bir kez daha sizlerin önünde, önemli ve bundan sonra da daha da kitleselleşerek, devam edeceğine dair inancımızın tam olduğunu da ifade etmek isterim" diye konuştu.

"Bu ülkede, demokratik hak ve özgürlükler için mücadele etmek, yasadışı ilan edilemez"

Arslan şunları söyledi:

"Bu gösterilerde bugün İçişleri Bakanlığı'nın ifade ettiği gibi bin 133 göstericinin gözaltına alındığını, bu göstericileri suçlayan bir anlayışla kamuoyuna açıkladığını biliyoruz. Bu ülkede, demokratik hak ve özgürlükler için mücadele etmek, antidemokratik uygulamalara karşı çıkmak, hukuksuzluğa, keyfiliğe ve adaletsizliğe karşı çıkmak asla ve asla yasadışı ilan edilemez. Milyonların iradesi, meşru hak mücadelesini, yasadışı göstermelerini asla kabul etmediğimizi de buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanları, yöneticileri ve gösterilerde gözaltına alınan bütün arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

CHP Genel Başkanı Özel'le konuşmasına ilişkin, tutuklamalardan sonraki sürece dair bir değerlendirme yaptıklarını belirten Arslan, "Bundan sonraki sürecin nasıl devam etmesi gerektiğine dair görüşlerimizi ve önerilerimizi de Sayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le paylaşma fırsatımız oldu" ifadesini kullandı. Arslan, şöyle konuştu:

"Tek adam yönetimi, demokrasi, adalet isteyen herkese karşı saldırı politikalarını hayata geçiriyor"

"Tek adam, tek parti yönetimi, bugün ülkede demokrasi, hak, özgürlük, barış, adalet isteyen, bilimsel, demokratik bir üniversite talep eden, insanca yaşamak isteyen herkese karşı çok açık bir biçimde saldırı politikalarını, her gün yeniden hayata geçiren bir anlayışla hareket ediyor. Hukukçuların önüne barikatlar açılıyor, kuruluyor. Bugün Gaziantep'te, İstanbul'da başka illerde, savunma hakkını kullanmak isteyen avukatlara dönük de ciddi engellemelerle karşı karşıya kalındığını biliyoruz. Bu nedenle bu tutumları bir kez daha buradan kınadığımızı ifade etmek isterim. Biliyorsunuz bundan bir ay öncesinden fazla Antep'te işçilerin hak almalarının mücadelesinde işçilerle beraber her gün fabrikalarının önünde mücadele eden Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutukluydu. Biraz önce bize gelen bilgi, Mehmet Türkmen'in serbest kaldığına dairdir. Bu, bizim açımızdan sevindirici bir haber; buradan da başta Antep işçi sınıfının, bütün Türkiye kamuoyunun ve uluslararası alandaki gelişen tepkilerin sonuçlarının ve örgütlü bir mücadelenin ortaya çıkışıyla birlikte bırakıldığını ifade etmek isterim.

Bu nedenle de hem İBB Başkanı Sayım Ekrem İmamoğlu ve bütün gözaltıları, bütün tutukluların, haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış bütün kesimlerle ilgili mücadelemizi daha genişleten daha da güçlendiren daha da etkili kılan bir süreci hep birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. İfade etiğim gibi Türkiye'nin bulunduğu bu kritik eşikte, demokrasiden, özgürlükten, eşitlikten, barıştan, insanca yaşamaktan ve çalışmaktan yana olan bütün kesimlerin hiçbir ayrım yapmadan birleşmesi ve ortak hareket etmesinin zemini, düne göre daha fazla güçlüdür, vardır. İşte sokaklardaki milyonlarca insanın talepleri ve özlemleri, hepimizin ortak hareket etmesi yönündedir. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında hem devlet üniversitelerinde hem özel üniversitelerde 'Ders yok, boykot var' diyen öğrencilerin mücadelesini de buradan selamlıyorum. Bu boykotları, mücadeleleri, desteklediğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyorum."