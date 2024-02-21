İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden sonra gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden sonra gerçekleştirmeyi planladıkları öğrenci, kadın ve gelir düzeyi düşük kentlilere yönelik projeleri tanıttı.
İstanbul Planlama Ajansı'nda (İPA) gerçekleştirilen Adil İstanbul Proje tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından hayata geçirmeyi planladıkları projelerini 10 başlık altında sundu.
Özellikle kız çocuklarının eğitimi için "Kızlar Okusun Diye" projesini hayata geçireceklerini kaydeden İmamoğlu, dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerin, birinci sınıfa başlayan 30 bin kız çocuğu annesine, eğitime başlangıç desteği olarak 3'er bin lira vereceklerini söyledi.
300 bin öğrenciye 35 milyon litre Halk Süt
Devam edecekleri "Sen Oku Diye" projesi doğrultusunda da 100 bin engelli, şehit çocuğu veya ebeveyn kaybı yaşamış, yoksulluk durumu bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören öğrenciye 3'er bin lira destek vereceklerini aktaran İmamoğlu, 2024-2025 yıllarında ilk ve ortaokula giden çocuklara 2 milyon "Okul Beslenme Destek" paketi dağıtacakları duyurusunu yaptı.
İmamoğlu, sürdürecekleri "Halk Süt" projesi kapsamında 300 bin çocuğa bu dönem 35 milyon litre süt vereceklerini dile getirdi.
Kadınların ve çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla "Yuvamız İstanbullarda Kısa Mola Merkezleri"ni hayata geçireceklerini, 100 yeni merkez açarak toplamda 200 merkezde ebeveynlere ve çocuklarımıza hizmet vereceklerini anlatan İmamoğlu, 10 yeni İBB Kadın merkezi açacakları, bu merkezlerde hamile kadınlara doğuma hazırlık eğitimleri ve gebelik danışmanlığı hizmeti sunacakları bilgisini paylaştı.
Ayrıca 40 yaş ve üzeri kadınlar için yılda bir kez ücretsiz mamografi çekimi, 18 yaş ve üzeri kadınlar için ise yılda bir kez ücretsiz ultrason çekimi hizmeti vereceklerini belirten İmamoğlu, "İstanbul Bebek Projesi" kapsamında yoksulluk sınırı altında yaşayan 0-2 yaş bebek sahibi 10 bin kişiye ayda bir paket bebek bezi ve bir kutu bebek maması desteği sağlayacaklarını dile getirdi.
Kent Lokantası sayısı artacak
"Hamile Beslenme Paketi" kapsamında bu yıl 100 bin anne adayına gıda destek paketi dağıtacaklarını, tek maaşla geçinen emeklilere hane başına yıllık 10'ar bin lira pazar desteği sunacaklarını ve Halk Ekmek büfelerinden günde bir ücretsiz ekmek alma hakkı getireceklerini de kaydeden İmamoğlu, Kent Lokantası sayısını 5 yıl içerisinde 39'a çıkaracaklarını, burada kadınlar ile gelir düzeyi düşük ve yaş almış kişileri istihdam edeceklerini anlattı.
İmamoğlu, yeni evlenecek 100 bin çifte 5 yıl içinde, tek seferlik 30'ar bin lira destek sağlayacaklarını, tek asgari ücret ile geçinen hanelere ulaşım nakdi desteği ve hanedeki bir kişiye yıl boyunca toplam 10 bin lira ulaşım desteği vereceklerini de vurgulayarak, tek asgari ücretle geçinen hanelere yıllık 10'ar bin lira pazar desteği, şehit ve gazi yakınlarına da 5'er bin lira nakit desteğinde bulunacaklarını aktardı.
Yeni eğitim-öğretim yılında 100 bin üniversiteliye yılda bir kez olmak üzere kişi başına 15'er bin lira, bu burstan yararlanamayan 100 bin öğrenciye ise ücretsiz ulaşım desteği vereceklerine dikkati çeken İmamoğlu, ihtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencilerine yılda iki defa kıyafet kuponu desteği sağlayacaklarını ifade etti.
Ayda 10 bin öğrenciye hizmet verecek sınav hazırlık merkezi ve 10 bölgede sosyal yaşam merkezi kuracaklarını anlatan İmamoğlu, 4 yeni huzur ve bakımevi açacaklarını, engelli çocuklar için özelleştirilen ağız-diş sağlığı merkezlerinde tedavi hizmetine başlayacaklarını, engelli çocuk sahibi 50 bin kadına 5'er bin lira tutarında destek sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.
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