İBB Başkanı İmamoğlu, Ataköy Baruthanesi\'nin açılışında konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenilen Ataköy Baruthanesi açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, kentin tarihine ve ecdada sahip çıkmanın çok değerli olduğunu söyledi.

Bunun hem insanlığın gereği hem de İstanbul'da yaşamanın getirdiği sorumluluk olduğunu belirten İmamoğlu, lafla değil icraatla faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, programın ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının Murat Kurum olmasını değerlendiren İmamoğlu, "Öncelikle Sayın Kurum'a adaylığı için hayırlı olsun demek isterim. İstanbul'da, tarihi bir yerel seçim arifesindeyiz. Burada bir siyasi kurumun, Cumhur İttifakı'nın adayıyla ilgili söyleyeceğim tek şey şu, umuyorum, gayet nezaketli, İstanbul odaklı ve faaliyet, icraat yapılan, yapılamayan üzerine kurulu bir süreçle yorumlanan bir seçim olsun. Temennimiz bu." diye konuştu.

İmamoğlu, Murat Kurum'un, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İstanbul projelerini konuşurken çektirdiği fotoğrafı da eleştirdi.

"İstanbul ittifakının 2019'daki kadar kolay olmayacağı" yönündeki bazı açıklamaları anımsatılan İmamoğlu, şunları belirtti:

"Siyasi ittifakın 2019'daki gibi olamayacağını, dolayısıyla bu dönemin daha farklı ve zor olduğunu ifade ettim. Ama ben, tam aksine İstanbul ittifakının daha kolay olabileceğini, toplumsal ittifakın, toplumsal birlikteliğin, kent uzlaşısının, kentle ilgili konularda uzlaşmanın daha güçlü olabileceğini… Örneğin şehri tepeden tırnağa yararak, Kanal İstanbul yapmanın bu kente zararlı olduğunu, en az bu kentte yaşayan yüzde 65 insan biliyor. Ben de diyorum, 'Biz bunun karşısındayız."

Ekrem İmamoğlu, siyasi liderlerle bir görüşme talebi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, "Beni tabii İstanbul ölçeğindeki konular ilgilendiriyor. Elbette ki Genel Merkezimizin, Sayın Genel Başkan'ımızın nezdinde, siyasi partilerle görüşmeler sürüyor, sürecektir. Ama ne sonuç alınır, bilemem. Ben yereldeki inisiyatifi aktarmakla mesulüm. Şu an benim gördüğüm inisiyatif bu yönde." ifadelerini kullandı.