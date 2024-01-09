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İBB Başkanı İmamoğlu, bıçaklı saldırıya uğrayan imamı ziyaret etti - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, bıçaklı saldırıya uğrayan imamı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta'yı hastanede ziyaret etti. İmamoğlu, saldırının caminin içinde gerçekleşmesinin kültür ve inançlarına uygun olmadığını belirterek saldırıyı kınadı.

09.01.2024 - 15:44,
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. İmamoğlu, "İnşallah bir daha böyle saldırıların yaşanması gündem olmaz ülkemizde. Hiç bize uygun şeyler değil, caminin içinde bir saldırı olması. Ne kültürümüze ne inancımıza asla uygun bir durum değildir. Memleketimizin her insanının bu konuda hassas olduğun biliriz. Tekrar saldırıyı kınıyorum" dedi.

İstanbul'da Fatih Camii içerisinde slogan atan Ömer Salgın'ı uyaran cami imamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem, Ömer Salgın'ın bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmıştı. Fatih Camii imamı ve Bilal Erdem kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hastanede tedavisi devam eden camii imamı Galip Usta'yı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten İmamoğlu çıkışta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"HİÇ BİZE UYGUN ŞEYLER DEĞİL CAMİİ'NİN İÇİNDE BİR SALDIRI OLMASI: Fatih Camii'nin kıymetli imamı saygıdeğer hocamızı ziyaret ettik. Allah korumuş diyelim çok haince bir saldırıya uğradı. Ama şükürler olsun bugün sağlığını iyi bir şekilde gördük. Kıymetli başhekimimizin de ifadeleriyle çok iyi durumda kendisi ama gerçekten haince bir saldırıya uğradı. Hem emniyet güçleri hem hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğünü takip ediyorum. Tabi Allah korudu inşallah bir daha böyle saldırıların yaşanması hiçbir zaman gündem olmaz ülkemizde. Hiç bize uygun şeyler değil, caminin içinde bir saldırının olması. Ne kültürümüze ne inancımıza asla uygun bir durum değildir. Memleketimizin her insanının bu konuda hassas olduğunu hepimiz biliriz. Tekrar saldırıyı kınıyorum. Hocamızın ve bir başka hemşerimizin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Umut ediyorum en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve o güzel sesiyle Fatih Camii'nde görevine geri döner, kendisine şifa diliyorum"

İBB Başkanı İmamoğlu, bıçaklı saldırıya uğrayan imamı ziyaret etti
Kaynak: ANKA
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