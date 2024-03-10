İBB Başkanı İmamoğlu, Esenyurt'ta gerçekleştirecekleri projeleri anlattı - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, Esenyurt'ta gerçekleştirecekleri projeleri anlattı

İBB Başkanı İmamoğlu, Esenyurt\'ta gerçekleştirecekleri projeleri anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri açıkladı. İmamoğlu, ilçede yapılan altyapı çalışmaları, atık su kanallarının toparlanması, dere genişletme ve imar düzenlemeleri gibi projelerin yanı sıra ulaşım ve metro yatırımlarının da önemli olduğunu belirtti.

10.03.2024 17:37  Güncelleme: 18:01
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimleri kazanmaları halinde Esenyurt'ta gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

İBB Esenyurt Proje Lansmanı'nda konuşan İmamoğlu, zor, hızlı göç alan bir ilçe olan Esenyurt'un 35 yıllık geçmişine şahitlik ettiğini söyledi.

Haramidere'de yaptıkları çalışmaları anlatan İmamoğlu, buranın coğrafi konumuyla güzel bir dere olduğunu ama kötü akan, kirli bir dereye dönüştüğünü kaydetti.

İmamoğlu, burada yaklaşık 2,5 senedir ciddi bir altyapı çalışması yaptıklarını ve 1 milyar 800 milyon lira harcadıklarını, 1 milyar 400 milyon lira tutarındaki işlerin yapımının da devam ettiğini aktardı.

Bu yatırımı atık su kanallarını toparlamak için yaptıklarını belirten İmamoğlu, dereyi genişletmek, imara açılan ve derenin kesitini küçülten noktalarda kamulaştırmaları yapmak, tekrar üstyapısını inşa etmek, yollarını açmak, meydanlarını düzenlemek ve bir bölümünün yeşil alanını yapmak için çalıştıklarını bildirdi.

İmamoğlu, ilçede yaptıkları yol, kavşak, cadde ve altyapı gibi diğer çalışmaları anlattı.

İlçede açtıkları erkek öğrenci yurdunda 495 üniversite öğrencisinin kaldığını söyleyen İmamoğlu, "İstihdam Ofisimiz güçlü faaliyetlerinden birini burada verdi. Bugüne kadar 17 bin 714 insanımızı, çoğu genç olmak üzere özel sektörde işe yerleştirdik. Esenyurt'ta İSKİ yatırımlarımızın toplamı 4,4 milyar lirayı buldu. Sadece bu dönemde 61,5 kilometre doğal gaz hattı döşedik." dedi.

Esenyurt'un geleceğini hayal ettiklerini söyleyen İmamoğlu, özellikle ulaşımı önemsediklerini ve metro yatırımlarıyla ilçenin kaderini değiştireceklerini belirtti.

İmamoğlu, 74,5 kilometreyi 55 dakikada alan bir hızlı tren yapacaklarını da kaydetti.

CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı Ahmet Özer de projelerini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, Esenyurt'ta gerçekleştirecekleri projeleri anlattı - Son Dakika

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