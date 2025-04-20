İBB Çocuk Şenliği Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 39'uncusunu düzenlediği "Çocuk Şenliği" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde başladı.

İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde 1935 yılında çalışmalarına başlayan Çocuk Eğitim Birimi'nin düzenlediği şenlikte çocuklar için tiyatro, atölye, sergi ve oyunlar düzenleniyor.

Şenlik bünyesinde, 90 yılı özetleyen fotoğraflar, dijital bir sergi olarak izleyiciye sunulurken, "Sesler Ülkesi", "Çöpsüz Dünya", "Fındıkkıran", "Masal", "Sevdalı Bulut", "Şebo Müzikali", "Ben de Uçabilirim" oyunları da çocuklarla buluşuyor.

Çocukların müzik bilgisini artırmayı, hayal dünyalarını genişletmeyi ve kendi hikayelerini oluşturmasını sağlamayı hedefleyen etkinlik programında ayrıca "Oyun ve Tiyatroyla Düşlere Yolculuk", "Yer mi Gök mü, Deniz mi Dağ mı?", "Renkli Maskelerle Geri Dönüşüm Atölyesi", "Karagöz Atölyesi: Gölgenin Sihirli Dünyasına Katıl!", "Beden Perküsyon & Hareket Dramaturjisi", "Hareket ve Doğaçlama Atölyesi", "Bir Hikaye, Bin Dünya" ve "Uğurlu Mask Atölyesi" de yer alıyor.

"Çocuk tiyatrosundaki 90. senemiz"

Şenliğe ilişkin AA muhabirine açıklama yapan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Can Başak, 23 Nisan'ın Atatürk'ün çocuklara armağanı olduğunu vurgulayarak, "Bunu çocuklarımızla kutlamak bizim için her sene büyük bir keyif ve onur. Ayrıca bu senenin bizim için bir başka bir anlamı daha var. Çocuk tiyatrosundaki 90. senemiz. Biz 110 yıllık, Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş bir tiyatroyuz. Çocuk oyunu geçmişimiz de bu sene doksanıncı yılında. Üstümüzde onun da heyecanı var. Çalıştık, güzel bir şenlik organize ettik." dedi.

Ümraniye, Kağıthane, Harbiye ve Beylikdüzü sahnelerinde oyunların çocuklar için ücretsiz sahnelendiğini dile getiren Başak, "Eskişehir ve Kocaeli Şehir Tiyatroları da iki oyunla bize destek veriyor. Onları da burada ağırlamaktan mutluyuz. Keyifli ve heyecanlıyız. Dışarıda bir şenlik alanı oluşturduk. Orada bandomuz, jonglörlerimiz, boyama alanlarımız var. Çocukları mutlu edeceğini düşündüğümüz birçok etkinliğimiz olacak." değerlendirmesini yaptı.

Gençlerle ve çocuklarla kurdukları ilişkiye çok önem verdiklerini ifade eden Başak, "Özellikle son üç senedir seyirci habitatımız daha da gençleşti. Şehir Tiyatrosu'nun aslında asli görevi seyirci yetiştirmektir. İnsanlar genelde tiyatro ile şehir tiyatrosu ve çocuk oyunlarında tanışır. Çocuk oyunu denilen özellikle günümüzde çok dikkat edilmesi gereken bir alan." görüşünü paylaştı.

Çocuk oyunu adı altında niteliksiz oyunların da sahnelenebildiğini ifade eden Başak, "Bu yüzden aileler sorun yaşayabiliyor. Şehir Tiyatrosu bir garantidir. Seyirci gelirken 110 yıllık bir kurum olmanın getirdiği sorumluluk ile yapılan oyunlar olduğunu bilir. Üzerinde uzun uzun düşünülmüş, çalışılmış ve çocuğa herhangi bir zarar vermeyecek oyunlar, çocukların ufkunu da açacak oyunlardır." diye konuştu.

Oyunların devam edeceğini aktaran Başak, "Her gün ikişer atölyemiz var. Çocukların katılabileceği, bunları da çok kıymetli ve değerli buluyorum. Onlar da oyunlarımızla birlikte devam edecek." diye konuştu.

23 Nisan'a kadar devam edecek şenlik hakkında detaylı bilgiler "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ulaşılabiliyor.