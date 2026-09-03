İBB davasında 75. gün, Mahkeme, 13 tutuklu sanığın tahliye taleplerini ele alacak - Son Dakika
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İBB davasında 75. gün, Mahkeme, 13 tutuklu sanığın tahliye taleplerini ele alacak

İBB davasında 75. gün, Mahkeme, 13 tutuklu sanığın tahliye taleplerini ele alacak
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İBB Davası'nın 75'inci duruşması Silivri'deki yeni salonda başladı. Mahkeme heyeti, tutuklu 13 sanığın beyanlarını aldıktan sonra tahliye taleplerine ilişkin ara kararını açıklayacak.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 75'inci günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı. Mahkeme heyeti, tutuklu 13 sanığın beyanlarını aldıktan sonra tahliye taleplerine ilişkin ara kararını açıklayacak.

Tutuklu isimler duruşma salonuna getirilirken izleyiciler, alkışlar eşliğinde "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganı attı. Ekrem İmamoğlu salona geldiğinde de "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" diye seslenildi.

Bu haftadan başından itibaren tutuklu 53 sanığın tahliye taleplerinin alınmasına devam ediliyor. Duruşymada, kalan 13 kişinin savunmalarına geçildi.

İlk olarak Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık savunma yaptı. Somut delil, tanık veya gizli tanık beyanı olmadan 1,5 yıldır tutuklu olduğunu belirten Ayık, "Medya AŞ'deki maaşım dışında tek bir kuruş uhdeme hiçbir zaman geçmemiştir. MASAK benim hakkımda bir rapor düzenlemedi. Hep anne babamla yaşadım. Bir evim, bir arabam yoktur. Banka kayıtlarım sanıyorum incelenmiştir. Şüpheli tek bir işlem yoktur. Çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutukluyum ama benim uhdeme geçen hiçbir menfaatim yoktur. Dolayısıyla bir çıkarım da olmamıştır. Ben Kadir Topbaş döneminde işe başladım. Varlığından haberdar olmadığım bir örgüt yüzünden 1,5 yıldır çile çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB davasında 75. gün, Mahkeme, 13 tutuklu sanığın tahliye taleplerini ele alacak - Son Dakika

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