İBB'den İddialara Yanıt: 'Yalanlar ve Gerçekler'

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan, "Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler" başlıklı açıklamada, belediyeyle ilgili çeşitli iddialara yanıt verildi. Açıklamada, "hayali konserler" için sahte faturalar kesildiği, İBB Başkanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığının arttığı, İSKİ'nin yasa dışı hak ediş ödemesi yaptığı gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İBB tarafından Başkan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından "Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler" başlıklı bir yazılı açıklama daha yapıldı. Açıklamada, kimi yayın organları tarafından kamuoyu ile paylaşılan iddiaların "yalan" olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hayali konser"

Yalan: Pandemi döneminde 1388 hayali konser düzenlendiği, İBB Kültür A.Ş'nin sahte fatura kestiği ve bu yolla milyonlarca liranın İBB kasasından çalındı

Gerçek: Pandemi sürecinde sanatçılara destek olmak amacıyla hayata geçirilen "İstanbul Bir Sahne" projesi kapsamında Dijital Sahne, Fiziksel Sahne ve Sahnem İstanbul başlıkları altında 3 ayrı kategoride konserler düzenlenmiştir. Bu çerçevede, toplamda 5 bin 535 sanatçıya destek sağlanmıştır. Tüm etkinliklerin hakediş videoları ve fotoğrafları arşivlenmiş; bu konserlerle ilgili detaylı bilgiler İBB Kültür A.Ş'nin 2020-2021 Faaliyet Raporlarında kamuoyuna sunulmuştur.

"Kişisel veriler paylaşıldı"

Yalan: İBB'ye ait "İstanbul Senin" uygulamasına kaydedilen 16 milyon insanın kişisel verilerinin reklam ve pazarlama şirketlerine satıldı

Gerçek: İstanbul Senin, İstanbulluların ad, soyad ve kimlik numarası bilgilerini girerek kayıt oldukları ve 2022 yılında hizmete alınmış her ihtiyacın karşılandığı bir uygulamadır. Uygulamadaki kullanıcı bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Entegrasyonu ile teyit edildikten sonra kullanıma açılmaktadır. Halihazırda kullanıcı sayısı 16 milyon değil, 3,5 milyondur. KVKK gereğince, üyelik aşamasında tüm kullanıcılara aydınlatma metni sunulmakta ve açık rızaları alınmaktadır. Yasaya uygun şekilde işlenen kişisel veriler, İBB ve iştirak şirketlerinin sunduğu kamu hizmetlerine dair bilgilendirme amacıyla yapılan bildirimler için ve sadece İBB tarafından kullanılmaktadır. KVKK hükümleri ve kullanıcıların açık rızaları dışında reklam şirketlerine satılması veya başka üçüncü kişilerle paylaşılması kesinlikle mümkün değildir.

"Mal varlığı arttı"

Yalan: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığı döneminde mal varlığı arttı.

Gerçek: Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun 2019 ve 2024 mal bildirim beyanına göre, üzerlerine kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin dökümü açık kaynaklardan kamuoyuyla paylaşılmıştır.

"İSKİ'nin yasal hak ediş ödemesi"

Yalan: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) banka hesaplarından 2020-2024 yıllarında toplam yaklaşık 215 milyon lira tutarında kayıt dışı para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Gerçek: Adı geçen şirkete Ekrem İmamoğlu döneminde herhangi bir iş verilmemiştir. Yapılan ödemeler AK Parti dönemindeki işlerle ilgili hak ediş ödemeleridir ve tamamı yasaldır. İSKİ bir kamu kurumudur. Düzenli olarak Sayıştay denetimine tabidir. Mülkiye müfettişlerine gerekli belgeler iletilmiştir.

Açıklamada, "Bu yalanlara karşı gerçekleri paylaşmayı sürdüreceğimiz gibi yalan haberleri yayanlarla ilgili gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır" ifadeleri de kullanıldı.