İBB'den Saraçhane Protestolarındaki Mezar Taşı İddialarına Yanıt - Son Dakika
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İBB'den Saraçhane Protestolarındaki Mezar Taşı İddialarına Yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Saraçhane'deki protestolar sırasında zarar gördüğü iddia edilen mezar taşlarıyla ilgili açıklama yaptı. İBB, iki mezar taşında kısmi kırıklar ve kopmalar tespit edildiğini, hasarın zamanla oluştuğunu belirtti.

24.03.2025 15:26  Güncelleme: 16:16
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Saraçhane protestoları sırasında iki mezar taşının zarar gördüğü iddiası üzerine açıklama yaptı. İddiaların gündeme gelmesiyle derhal harekete geçildiğinin belirtildiği açıklamada "İBB Miras ekiplerinin yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, yalnızca iki mezar taşında ne zaman oluştuğu çalışma sonucu ayrıca belirlenecek, kısmi kırıklar ve kopmalar tespit edilmiştir." denildi. Açıklamada ayrıca "İlk bilgi olarak, haziredeki bazı mezar taşlarının zaman içinde kendi kendine devrilebilecek denli zayıflamış olduğu, son yaşanan hareketlilik sırasında basit bir temasla yerinden oynamış olabileceği değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son 5 gündür yüz binlerce yurttaşın toplandığı ve İmamoğlu'na yönelik 19 Mart operasyonunu protesto ettiği Saraçhane'de, dün akşam polisin yoğun biber gazlı müdahalesinden kaçanların sığındığı camide iki mezar taşına zarar verdikleri iddiası yer aldı. İstanbul valisi Davut Gül dün gece, "Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hakettikleri cezalar verilecektir." paylaşımını yaptı. Gül Ayrıca bugün de bölgede inceleme yaptı.

Özgür Çelik yanıt verdi:  Vatandaşla karşı karşıya getirdiğiniz güvenlik güçleri, elinde şanlı Türk bayrağımız olan vatandaşlarımızı gazla ve copla sürükleyerek camiye sıkıştırdı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi. "Sayın Gül, oradaydım. Ben doğruları anlatayım. Vatandaşla karşı karşıya getirdiğiniz güvenlik güçleri, elinde şanlı Türk bayrağımız olan vatandaşlarımızı gazla ve copla sürükleyerek camiye sıkıştırdı. Hasar oluşmuşsa sebebi budur. İnkar etmeye kalkmayın, gözlerimle gördüm!" diyen Çelik şöyle devam etti:

"Şu an tarihi miras camimizin bahçesiyle, yalanlarla tutuklanan Mahir Polat'ın kurduğu İBB Miras ekipleri ilgileniyor. Anayasal haklarını kullanan hiçbir vatandaşımızı kriminalize etmeye çalışmayın! İstiklal Marşımızın ilk dizesi, 'Korkma' ile hayata başlayanları yalanlarınızla korkutamazsınız! Dün telefonda söz vermiştiniz. Saldırı olmayacak diye. Devletin polisini, iktidara yakın havuz medyasına, Saraçhane'deki millet iradesinin meşrutiyetini sorgulatmak için adeta malzeme verme gayreti içinde bırakmaktan vazgeçin."

İddiaların ardından İBB Miras ekipleri camiye hareket ederken, İBB de yazılı bir açıklama yaptı. "Son günlerde bazı mecralarda, Şehzadebaşı Camii haziresinde bulunan tarihi mezarlara zarar verildiğine ilişkin iddialar yer almaktadır. Konunun hassasiyetine binaen kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. İBB Miras ekiplerinin yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, yalnızca iki mezar taşında ne zaman oluştuğu çalışma sonucu ayrıca belirlenecek, kısmi kırıklar ve kopmalar tespit edilmiştir." dinelin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Derhal harekete geçildi"

"2021 yılında İBB ile ilgili vakıflar arasında tarihi hazirelere yönelik bakım ve restorasyon çalışmalarını içeren protokolün iptal edilmiş olmasına rağmen, İBB Miras ekipleri İstanbul'un tarihi eserlerini ihya etmiş, haksız, hukuksuz şekilde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel hassasiyeti, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve ekibinin bilimsel çalışmaları büyük takdir toplamıştır. İBB Miras ekipleri bu olayda da kamu sorumluluğu bilinciyle derhal çalışmalara başlamıştır.

Söz konusu alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk sınırlarında bulunmasa da, İBB Miras ekipleri derhal harekete geçmiş, alanda uzman ekiplerle kapsamlı bir tespit ve müdahale süreci başlatılmıştır. İlk bilgi olarak, haziredeki bazı mezar taşlarının zaman içinde kendi kendine devrilebilecek denli zayıflamış olduğu, son yaşanan hareketlilik sırasında basit bir temasla yerinden oynamış olabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca, Yetki alanımız dışında olmasına rağmen, Şehzadebaşı Haziresi ve çevresindeki duvarlarda kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatılmış olup, ilgili alan en kısa sürede İBB Miras ekiplerince düzenlenecektir.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

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