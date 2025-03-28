İBB'den Vakıf Parası İddialarına Yanıt

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "vakıf parası özel harcamalarda kullanıldı" iddiasını yalanlayarak " İstanbul Vakfı, Sayıştay denetimine açık, şeffaf bir şekilde çalışan bir kamu yararına vakıftır. Reklam gelirleriyle ilgili herhangi bir yasa dışı aktarım veya usulsüzlük söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

İBB'den "Demokrasiye Darbe, Yalanlar ve Gerçekler" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yalan: İBB'nin reklam gelirlerinden elde edilen fazla para İstanbul Vakfı'na aktarıldı ve bu para Dilek Kaya İmamoğlu'nun kişisel harcamalarında kullanıldı yalanı.

Gerçek: İstanbul Vakfı, Sayıştay denetimine açık, şeffaf bir şekilde çalışan bir kamu yararına vakıftır. Reklam gelirleriyle ilgili herhangi bir yasa dışı aktarım veya usulsüzlük söz konusu değildir. İddialar, adı geçen gizli tanığın hiçbir belgeye dayanmayan, soyut ve çelişkili ifadelerine dayanmaktadır. Dilek İmamoğlu'nun kişisel harcamaları için kamu kaynağı kullanıldığına dair tek bir fatura, işlem kaydı veya resmi belge ortaya konmamıştır.