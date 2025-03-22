İBB'den Yalanlamalar ve Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB'den Yalanlamalar ve Suç Duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son dönemlerdeki iddialara yanıt vererek yalanları teker teker çürüttü ve soruşturma gizliliğini ihlal eden yayınlar için suç duyurusunda bulundu.

22.03.2025 18:54  Güncelleme: 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler" başlığıyla yapılan açıklamada, özel güvenlik personeline "Saraçhane'ye sivil gelin" mesajı gönderilmesi, OGEM'de başarılı olan çocukların geliştirdiği oyunların tüm bilgilerinin ve kodlarının çeşitli start-up şirketlerine satıldığı, İBB iştirak şirketlerinin yaptığı bazı ihalelerdeki usulsüzlüklerin İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bilgisi ve onayıyla yapıldığı ve Ongun'un gazetecilere talimat verdiği iddialarının gerçek olmadığı bildirildi.

İBB tarafından "Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler" başlıklı bir yazılı açıklama daha yapıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yalan: Özel güvenlik personeline 'Saraçhane'ye sivil gelin' mesajı gönderildi.

Gerçek: İBB Saraçhane Hizmet Binası'nda görev yapan özel güvenlik personelinin sivil olarak görevlendirildiği yönündeki iddialar asılsızdır. 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu'nun 13. maddesine göre tüm özel güvenlik görevlileri görev süresince üniforma giymek zorundadır. 983 lokasyonda 9 bin 841 personel ile 7/24 esasına göre İstanbul'un güvenliğine katkı sunulmaktadır.

Yalan: OGEM'de başarılı olan çocukların geliştirdiği oyunların tüm bilgileri ve kodları çeşitli start-up şirketlerine satıldı yalanı.

Gerçek: OGEM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Medya AŞ tarafından kurulan, kamu destekli ilk oyun geliştirme merkezidir. Tüm eğitim ve destekler ücretsizdir. Gençlerin geliştirdiği oyunların tüm hakları kendilerine aittir. Kodların alınıp satıldığı iddiaları tamamen yalandır.

Yalan: Murat Ongun, İBB iştirak şirketlerinin yaptığı bazı ihalelerde usulsüzlüklerin farkındaydı ve bu işlemler onun bilgisi ve onayıyla yapıldı yalanı.

Gerçek: Murat Ongun'un İBB iştirak şirketlerinin ihale süreçlerinde hiçbir yetkisi, rolü ya da bilgisi yoktur. Bu şirketlerin kendi yönetim kurulları ve prosedürleri bulunmaktadır. Basın Sözcüsü olarak görevi yalnızca kamuoyuna yönelik açıklamalar ve medya iletişimidir. İhalelere dair hiçbir yönlendirme ya da onayda bulunmamıştır, bulunamaz. Her şey Sayıştay denetiminden geçmiştir.

Yalan: İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, basın mensuplarına talimat veriyor yalanı.

Gerçek: Basınla kurulan iletişim yalnızca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye faaliyetlerinin duyurulması amaçlıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve İBB'nin onaylı sosyal medya mecralarından ve İBB Basın Danışmanlığı üzerinden  tamamen kamu sorumluluğunda profesyonelce yapılmaktadır. Bu tür iddialar etik dışı ve dayanaksızdır. Somut bir delil yoktur."

İBB, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden maksatlı yayınlara karşı suç duyurusunda bulundu

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar soruşturmanın gizliliğini ihlal eden maksatlı yayınlara karşı kamu sorumluluğuyla hareket edip suç duyurusunda bulunduğunu belirtildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'den Yalanlamalar ve Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 05:12:05. #7.13#
SON DAKİKA: İBB'den Yalanlamalar ve Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement