İBB'den Yalanlamalar ve Suç Duyurusu

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler" başlığıyla yapılan açıklamada, özel güvenlik personeline "Saraçhane'ye sivil gelin" mesajı gönderilmesi, OGEM'de başarılı olan çocukların geliştirdiği oyunların tüm bilgilerinin ve kodlarının çeşitli start-up şirketlerine satıldığı, İBB iştirak şirketlerinin yaptığı bazı ihalelerdeki usulsüzlüklerin İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bilgisi ve onayıyla yapıldığı ve Ongun'un gazetecilere talimat verdiği iddialarının gerçek olmadığı bildirildi.

İBB tarafından "Demokrasiye darbe, yalanlar ve gerçekler" başlıklı bir yazılı açıklama daha yapıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yalan: Özel güvenlik personeline 'Saraçhane'ye sivil gelin' mesajı gönderildi.

Gerçek: İBB Saraçhane Hizmet Binası'nda görev yapan özel güvenlik personelinin sivil olarak görevlendirildiği yönündeki iddialar asılsızdır. 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu'nun 13. maddesine göre tüm özel güvenlik görevlileri görev süresince üniforma giymek zorundadır. 983 lokasyonda 9 bin 841 personel ile 7/24 esasına göre İstanbul'un güvenliğine katkı sunulmaktadır.

Yalan: OGEM'de başarılı olan çocukların geliştirdiği oyunların tüm bilgileri ve kodları çeşitli start-up şirketlerine satıldı yalanı.

Gerçek: OGEM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Medya AŞ tarafından kurulan, kamu destekli ilk oyun geliştirme merkezidir. Tüm eğitim ve destekler ücretsizdir. Gençlerin geliştirdiği oyunların tüm hakları kendilerine aittir. Kodların alınıp satıldığı iddiaları tamamen yalandır.

Yalan: Murat Ongun, İBB iştirak şirketlerinin yaptığı bazı ihalelerde usulsüzlüklerin farkındaydı ve bu işlemler onun bilgisi ve onayıyla yapıldı yalanı.

Gerçek: Murat Ongun'un İBB iştirak şirketlerinin ihale süreçlerinde hiçbir yetkisi, rolü ya da bilgisi yoktur. Bu şirketlerin kendi yönetim kurulları ve prosedürleri bulunmaktadır. Basın Sözcüsü olarak görevi yalnızca kamuoyuna yönelik açıklamalar ve medya iletişimidir. İhalelere dair hiçbir yönlendirme ya da onayda bulunmamıştır, bulunamaz. Her şey Sayıştay denetiminden geçmiştir.

Yalan: İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, basın mensuplarına talimat veriyor yalanı.

Gerçek: Basınla kurulan iletişim yalnızca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye faaliyetlerinin duyurulması amaçlıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve İBB'nin onaylı sosyal medya mecralarından ve İBB Basın Danışmanlığı üzerinden tamamen kamu sorumluluğunda profesyonelce yapılmaktadır. Bu tür iddialar etik dışı ve dayanaksızdır. Somut bir delil yoktur."

İBB, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden maksatlı yayınlara karşı suç duyurusunda bulundu

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar soruşturmanın gizliliğini ihlal eden maksatlı yayınlara karşı kamu sorumluluğuyla hareket edip suç duyurusunda bulunduğunu belirtildi.