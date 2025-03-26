İBB'den 'Yalanlar ve Gerçekler' Açıklaması - Son Dakika
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İBB'den 'Yalanlar ve Gerçekler' Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ ve TÜRSAB hakkındaki iddialara yanıt vererek hukuki süreç başlattıklarını ve asılsız suçlamalarda bulunan gazeteciler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

26.03.2025 12:39  Güncelleme: 14:02
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamuoyunda yer alan bazı iddialara ilişkin "Yalanlar ve Gerçekler" başlığıyla yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "KİPTAŞ ve TÜRSAB üzerinden yürütülen 'kara propaganda' faaliyetlerine karşı hem hukuki süreç başlatıldığı hem de bilirkişi raporlarıyla gerçeklerin ortaya konduğu" belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamuoyunda yer alan bazı iddialara ilişkin "Yalanlar ve Gerçekler" başlığıyla yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "KİPTAŞ ve TÜRSAB üzerinden yürütülen 'kara propaganda' faaliyetlerine karşı hem hukuki süreç başlatıldığı hem de bilirkişi raporlarıyla gerçeklerin ortaya konduğu" belirtildi. KİPTAŞ'ın CHP kurultay delegelerine 70 daire verdiği yönündeki iddiaların hiçbir somut belge, karar ya da kanıta dayanmadığı ifade edilen açıklamada, bu iddialara karşı suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, "Bilirkişi raporu, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu net biçimde ortaya koymuştur. Kamuoyunu yanıltan bu iftiraları yayan gazeteciler hakkında da gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır." denildi.

"TÜRSAB-İBB ilişkisi hakkındaki iddialara yanıt"

İBB açıklamasında, TÜRSAB'ın paralarının belediyeye aktarıldığı ve kamu kaynaklarının usulsüz şekilde kullanıldığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Galataport çevresindeki ulaşım sorununa çözüm bulmak amacıyla Valilik koordinasyonunda TÜRSAB ve İBB'nin ortak çalışma yürüttüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Protokol kapsamında durak inşa edilmiş, bu hizmet karşılığında TÜRSAB tarafından ödeme yapılmıştır. Ancak hatta hiçbir sefer düzenlenmediği için belediyeye ekstra bir gelir söz konusu olmamıştır. Taraflar arasında herhangi bir borç-alacak ilişkisi bulunmamaktadır."

İBB yetkilileri, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına tüm gerçekleri paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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