İBB çalışanları haklarını talep etmek için eylem yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB çalışanları haklarını talep etmek için eylem yaptı

İBB çalışanları haklarını talep etmek için eylem yaptı

Tüm Bel-Sen üyeleri, İBB tarafından haklarının ve taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle eylem yaptı. Tüm Bel-Sen İstanbul 4 No'lu Şube üyeleri, İBB binası önünde toplandı ve pankart açarak sloganlar attı. Başkan Yoldaş Türkoğlu, sözleşme ödemelerinin yapılmadığını ve yeni sözleşmenin talepleri karşılamadığını belirtti. Sendika üyeleri oturma eylemi gerçekleştirdi.

10.06.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından haklarının ve taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen İstanbul 4 No'lu Şube üyeleri, Fatih Saraçhane'deki İBB binası önünde bir araya geldi.

"Sadakaya Hayır, Emekçiden Yana Toplu Sözleşme" yazılı pankart açan üyeler, "Ekrem Başkan sesimizi duy", "Yönetim uyuma, memuruna sahip çık", "Birleşe birleşe kazanacağız" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Yoldaş Türkoğlu, İSKİ, İETT ve İBB memurlarının 3 aydır sözleşme ödemelerini alamadığını söyledi.

2024-2025 yıllarını kapsayacak sözleşmede hiçbir mali, sosyal, demokratik kazanım içermeyen bir dayatmayla karşı karşıya olduklarını ifade eden Türkoğlu, sendikanın tüm ısrarına ve neden olacağı mağduriyet bilinmesine rağmen yerel seçim öncesi yapılan sözleşmeden, "Yeni sözleşme imzalanana kadar eski sözleşme geçerlidir." maddesinin çıkarıldığını belirtti.

Türkoğlu, sosyal ve demokratik taleplerin müzakere dahi edilmediğini öne sürerek, "İşte size fırsat. Samimiyetinizi gösterin, yetkinizi kullanın. İSKİ, İETT, İBB çalışanı kamu emekçilerinin az da olsa yüzünü güldürün. Sendikasız demokrasi, toplu sözleşmesiz sendika olmaz. Önümüz bayram. Emekçiler, 3 aydır çıplak maaşla geçinmeye çalışıyor. Bu krizi çözün, bir an önce toplu sözleşmeyi imzalayın." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri, bir süre oturma eylemi yaptı.

Kaynak: AA

Sendika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB çalışanları haklarını talep etmek için eylem yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:16:27. #1.11#
SON DAKİKA: İBB çalışanları haklarını talep etmek için eylem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement