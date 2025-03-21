İBB Gözaltı Protestolarında Polis Yaralandı - Son Dakika
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İBB Gözaltı Protestolarında Polis Yaralandı

Ankara'da İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltı kararına protesto gösterileri sırasında bir polis yaralandı.

21.03.2025 00:16
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Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 1 polis başından yaralandı.

Çankaya ilçesine bağlı Güvenpark'ta toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak, gözaltı kararını protesto etti.

Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan bazı CHP'li vekiller ile partililer, ellerinde "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazılı pankartla Atatürk Bulvarı'ndan Birinci Meclise gitmek üzere yürüyüşe başladı.

Güvenpark'ta toplanan kalabalığın da dahil olduğu grup, sloganlar atarak Birinci Meclisin önünde toplandı. Burada CHP'li bazı milletvekilleri, parti otobüsünden konuşma yaparak, gözaltı kararını eleştirdi.

Daha sonra kentin farklı bölgelerinde, çoğunluğu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gruptakiler, ODTÜ'nün önünde toplandı. Burada izinsiz gösteri yapan ve kampüsün içine giren gruba, çevik kuvvet ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Buna rağmen ellerindeki sopalarla polise mukavemette bulunan gruptakilere ekipler tarafından zaman zaman biber gazı ve tazyikli suyla karşılık verdi.

Buna rağmen ellerindeki sopalarla polise mukavemette bulunan, çöp konteynerlerini ateşe veren gruptakilere ekipler tarafından zaman zaman biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunuldu. Eylemcilerden bazılarının bu sırada kaldırım taşlarını sökmeye çalıştığı görüldü.

Bu sırada gruptan atılan taşların başına isabet ettiği bir polis memuru yaralandı. Sağlık ekipleri, başından yaralanan polise olay yerinde müdahale etti.

Eylemin sürdüğü bölgeye gelen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve bazı milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer yetkililerle görüştü.

Polis ekipleri, grupların eylemi sonlandırması yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

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