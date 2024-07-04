İBB iştiraki Spor İstanbul'dan Yaz Atletizm Oyunları

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği "Yaz Atletizm Oyunları", 6 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Organizasyona üç ayrı branşta toplam 300 sporcu katılacak.

İBB iştiraki Spor İstanbul, etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Yaz Atletizm Oyunları adını taşıyan yeni organizasyon; koşu, atma ve atlama branşlarında yüzlerce sporcunun rekabetine sahne olacak. Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde 6 Temmuz Cumartesi günü 19.00-22.00 saatleri arasında düzenlenecek Yaz Atletizm Oyunları'na, üç ayrı branş ve 13 kategoride yaklaşık 300 atlet katılacak.

Uluslararası standartlara sahip pistteki yarışlarda, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun resmi hakemleri görev alırken, foto finiş sistemi de kullanılacak.

Sporun birçok branşında hayata geçirdiği etkinliklerle bir yandan İstanbulluları sürekli olarak harekete geçirmeyi hedefleyen Spor İstanbul, diğer yandan da amatör ve profesyonel sporculara yeni yarışma olanakları oluşturuyor. Spor İstanbul, Yaz Atletizm Oyunları'nı gelenekselleştirerek gelecek yıllarda da düzenlemeyi planlıyor.