İBB Meclisi'nde Konser Bütçesi Tartışması

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, konser ve düzenlenen etkinliklerle ilgili bütçe ve ücret ödemeleri tartışıldı.

İBB Meclisi, kasım ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste çeşitli konularda AK Parti'li Meclis üyeleri tarafından soru önergeleri verildi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Eyüp Uyanık, kentte yaşanan trafik sorununa ilişkin soru önergesi verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği 2019'dan bu yana trafik sorununu çözeceğine ilişkin vaatlerini yerine getiremediğini savunan Uyanık, aradan geçen sürede kentteki trafik sorununun kaosa dönüştüğünü iddia etti.

Raylı sistemler, metrobüs, deniz ulaşımı, akıllı trafik yönetimi, bisiklet yolları, "Park Et-Devam Et" projesi, toplu taşıma filosunun yenilenmesi, ulaşım entegrasyonu, alternatif ulaşım koridorlarına ilişkin vaatlere değinen Uyanık, bu alanlarda trafiği rahatlatacak adımların neden atılmadığını sordu.

Uyanık'ın verdiği soru önergesi oy birliği ile kabul edildi.

"Sanatçılar dışında ödemelerin yapıldığı başka kişi var mıdır?"

AK Parti'li Meclis Üyesi Zehra Kaya ise İBB'nin düzenlediği konser ve organizasyonların ücretlerine dair soru önergesi verdi.

İBB'nin düzenlediği organizasyon ve konserlerde harcanan bütçenin 5 milyar 60 milyon lira olduğunu aktaran Kaya, bu bütçenin deprem, altyapı, ulaşım gibi halkın acil ihtiyaçları yerine gösteriş ve eğlence için harcanarak heba edildiğini kaydetti.

Sanatçıların bahsi geçen ücretleri almadıklarına dair açıklamalar yaptığını belirten Kaya, "Organizasyonlarda sahne alan sanatçılara ayrılan bütçenin detayları nelerdir? Sanatçıların yaptığı 'Bize bu rakamlar ödenmedi.' açıklamaları dikkate alındığında, sanatçılar dışında bu ödemelerin yapıldığı başka kişi veya kurumlar var mıdır? Varsa, bu kişi veya kurumlar kimlerdir?" diye sordu.

"Milli bayramları coşkuyla kutlamayalım mı?"

Soru önergesi üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, İBB'nin AK Parti idaresinde olduğu 2014-2019 yılları arasında yapılan harcamaların, dönemin döviz kuru üzerinden yaklaşık 460 milyon dolar olduğunu kaydetti.

CHP'nin işbaşına geldiği 2019'dan bu yana ise döviz üzerinden 325 milyon dolarlık bir harcama yapıldığını söyleyen Özcan, şöyle konuştu:

"Milli bayramlarda yapılan etkinlik ve konserlerin hepsi bu başlık altında yapılıyor. Tabii milli bayramlarda biz, bizden önceki süreçlerde çok coşkulu kutlandığını görmüyorduk. Milli bayramlar Ekrem başkandan sonra özellikle İstanbulluların coşkuyla kutladığı bayramlar haline geldi. Milli bayramları coşkuyla kutlamayalım mı? Halkla buluşmayalım mı?"

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise gelecek hafta bütçe görüşmelerinde, yapılan harcamaların bütçeye oranı üzerine değerlendirmede bulunacaklarını belirtti.

Konserlere harcanan ücretler konusunda bir tartışma yaşandığını ifade eden Türkyılmaz, "Son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde başlayan konser savaşları gündemini de dikkate alırsak piyasada aslında sanatçıların kaşelerini oldukça yükselten bir CHP belediyecilik yönetimi anlayışı var." değerlendirmesinde bulundu.