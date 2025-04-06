İBB Özgürlük ve Demokrasi Şenliği Sona Erdi - Son Dakika
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İBB Özgürlük ve Demokrasi Şenliği Sona Erdi

İBB, şenlikte çocuk etkinlikleri ve konserlerle İstanbulluları ağırladı. Son gün etkinlikleri devam ediyor.

06.04.2025 16:59
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(İSTANBUL) - İBB, 'Özgürlük ve Demokrasi Şenliği'yle İstanbulluları ağırlamayı sürdürüyor. Dün Saraçhane İBB Yerleşkesi'nde gündüz süren çocuk etkinlikleri, akşam saatlerinde ise Ozbi konseri ile Cengiz Özdemir ve Önder Kaya'nın 'Sur İçinde Bayram' konulu söyleşisiyle devam etti.

Toplamda 9 gün sürmesi planlanan Özgürlük ve Demokrasi Şenliği bugün sona eriyor. 5 Nisan Cumartesi günü, gündüz çocuk etkinlikleriyle gece ise OZBİ konseri ve Cengiz Özdemir & Önder Kaya'nın söyleşileriyle sürdü. Özgürlük ve Demokrasi Şenliği'nin son günü olan 6 Nisan Pazar günü ise gündüz yine çocuk etkinlikleri olurken, akşam saat 19'da Ceren Sungur'un söyleşisi ve saat 20.30'da Çağla Fidan ve Derya Türkan'ın konseriyle etkinlik son bulacak.

Çocuklara özel eğitici atölyeler

Etkinlik kapsamında her gün saat 12.00-18.00 arasında Saraçhane Parkı, Müzede Gazhane, Dijital Deneyim Merkezi ve Çubuklu Silolar gibi farklı noktalarda çocuklara özel atölyeler düzenleniyor. Çocuklar karton ve geri dönüştürülebilir malzemelerle çalışmalar yapıyor, boyama ve taş süsleme gibi sanatsal etkinliklere katılıyor. Yüz boyama stantları ve maskot gösterileri ise özellikle minik ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer alıyor. Pamuk şeker stantları, balonlar ve rengarenk şekerlemeler etkinliğe tatlı bir hava katarken, alanda düzenlenen sihirbaz ve jonglör gösterileri de çocuklara unutamayacakları anlar yaşatıyor. Eğitmenler eşliğinde yürütülen etkinliklerde güvenlik ve hijyen koşullarına azami özen gösteriliyor. Aileler de çocuklarını izlerken parklarda vakit geçiriyor, müzik ve sohbet eşliğinde keyifli bir gün yaşıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Özgürlük ve Demokrasi Şenliği Sona Erdi - Son Dakika

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