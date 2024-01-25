 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İBB, Samatya Yağmur Suyu Tüneli TBM İndirme Töreni Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İBB, Samatya Yağmur Suyu Tüneli TBM İndirme Töreni Gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Samatya Yağmur Suyu Tüneli TBM İndirme Töreni'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yer altına yapılan yatırımın önemini vurguladı. İmamoğlu, projenin tamamlanmasıyla su baskını gibi tehditlerin ortadan kalkacağını ve hayatın kolaylaşacağını belirtti. Ayrıca İmamoğlu, İSKİ'nin yer altında yaptığı yatırımları 'yer altı solucanı' olarak tanımladı ve İstanbul'da yapılan metro ve altyapı çalışmalarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

İBB, Samatya Yağmur Suyu Tüneli TBM İndirme Töreni Gerçekleştirdi
25.01.2024 - 17:21,  Güncelleme: 17:21
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), "Samatya Yağmur Suyu Tüneli TBM İndirme Töreni" gerçekleştirildi.

Fatih'teki törende bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yer altına yapılan bu yatırımın önemli olduğunu söyledi.

Proje tamamlanıp hayata geçirildikten sonra su baskını gibi bir kısım tehditlerin ortadan kalkacağını ve hayatın kolaylaşacağını anlatan İmamoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yer altında İSKİ'nin yaptığı yatırımlar çok ama çok kıymetli. Tabiri caizse yer altına bir tünel açma makinesi daha indiriyoruz. 'TBM' diye tanımlanan bu makineye ben 'yer altı solucanı' diyorum. Muhteşem bir icat. Bu makine bizim 2019'dan bu yana yaptığımız hizmetlerle ilgili bir simge. Çünkü arı gibi yer altında çalıştık."

İmamoğlu, kentin farklı yerlerinde metro ve altyapıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, bu çalışmaları ortaya koymanın keyfini ve gururunu yaşadığını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, su baskını, Fatih, İSKİ, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Samatya Yağmur Suyu Tüneli TBM İndirme Töreni Gerçekleştirdi - Son Dakika


19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36
Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:55:05. #1.12#
SON DAKİKA: İBB, Samatya Yağmur Suyu Tüneli TBM İndirme Töreni Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement