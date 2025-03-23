İBB Soruşturması Protesto Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteride polisin müdahalede bulunduğu bazı eylemciler İBB binasına girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmaları protesto etmek için bir grup Saraçhane'de toplandı.

Buradaki gruptan bazıları, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, grubun Taksim'e doğru ilerlemesine izin vermeyerek, uzaklaşmaları uyarısında bulundu.

Bunun üzerine gruptakiler polis ekiplerine havai fişek, taş ve su şişesi gibi materyaller atıldı. Polis ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis, zaman zaman gruba biber gazıyla müdahale etti.

Müdahalenin ardından bazı göstericiler ara sokaklara dağılırken, kimi göstericiler ise İBB binasına girdi.

Ara sokakları kapatan polis ekiplerinin bazı göstericileri gözaltına aldığı görüldü.