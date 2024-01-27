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İBB, vektörlerle mücadele için çalıştay düzenledi - Son Dakika
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İBB, vektörlerle mücadele için çalıştay düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı, vektörlerle mücadelede kullanılan en gelişmiş bilimsel yöntemleri uyguladıklarını belirtti. İBB'nin düzenlediği çalıştayda, vektörlerle mücadelede kullanılan dinamik çözümler ele alındı. Çalıştaya akademisyenler ve ilçe belediyelerin vektörlerle mücadele birimleri katıldı.

İBB, vektörlerle mücadele için çalıştay düzenledi
27.01.2024 - 15:36,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Dairesi Başkanlığı, insanlara ve hayvanlara kitlesel olarak hastalık bulaştıran ve salgın şeklinde toplum sağlığını etkileyen vektörlerle mücadelede için çalıştay düzenledi. Sağlık Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, "Kentin vektörle mücadelesinde kontrol ve ilaçlama çalışmalarını dünyada kullanılan en gelişmiş bilimsel entegre yöntemlerle yapıyoruz. Vektörlerle mücadele ederken; doğal dengeyi korumak ve çevre kirliliğine neden olacak etkenleri ortadan kaldırmak için üstün gayretle çalışıyoruz" dedi.

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, vektörlerin dünyada ve ülkemizde ekolojik, çevresel faktörlerin yayılım ve yoğunluk değişkenliklerini bilimsel verilerle analiz ettiği " Vektörlerle Mücadelede Dinamik Çözümler Çalıştayı" düzenledi. Şile Engelliler Kampı Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya;  İBB Vektörlerle Mücadele Bilim Kurulu üyeleri, alanında uzman akademisyenler ve ilçe belediyelerden vektörlerle mücadele birimlerinin temsilcileri katıldı.

İBB'nin,  iklim değişiklikleri ve bölgesel faktörler gibi değişken parametrelerden dolayı oluşan problemlere, önümüzdeki kısa ve orta vadeli eylem planını hayata geçirmek adına düzenlediği çalıştayda; kültürel mücadele- fiziksel mücadele, biyolojik-kimyasal mücadele, afet ve salgın durumunda vektörlerle mücadele eylem planı, geçmişten geleceğe çevresel ve iklimsel değişimlerin vektörlere etkisi, mücadelede yenilikçi yaklaşımlar ve etkili mücadelede profesyonel ekiplerin oluşumu gibi konu başlıklarıyla vektörlerle mücadele hizmetleri tüm boyutlarıyla ele alındı.

"DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ BİLİMSEL YÖNTEMLERİNİ KULLANIYORUZ"

Halk sağlığını korumak için sağlam temeller atmak adına birçok bilimsel çalışma yürüttüklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, şunları söyledi:

"Yerel yönetimlerde ilklere imza atıyor, oluşturduğumuz bilimsel danışma kurullarımızla akademisyenlerimizin desteğini alarak çağın gereği olan, İstanbul'a yakışır hizmetleri hemşehrilerimize sunuyoruz. Bu hizmetlerin en önemli başlıklarından bir tanesi de vektörlerle mücadele çalışmalarıdır. Kentin vektörle mücadelesinde kontrol ve ilaçlama çalışmalarını dünyada kullanılan en gelişmiş bilimsel entegre yöntemlerle yapıyoruz. Vektörlerle mücadele ederken; doğal dengeyi korumak ve çevre kirliliğine neden olacak etkenleri ortadan kaldırmak için üstün gayretle çalışıyoruz."

"VEKTÖRLERLE MÜCADELEDE ORTAK BİR AKILLA HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR"

Vektörlerle Mücadelede Dinamik Çözümler Çalıştayı'nın moderatörlüğünü yapan ve bir konuşma yapan Prof. Dr. Salih Bülent Alten,  halk sağılığı adına yapılan çalışmalarla vektörlerle mücadele çalışmalarının siyaset üstü bir anlayışla ele alınması gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından masaların moderatörleri özet sunumlarını gerçekleştirdi. Program İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürü Uzm. Dr. M. Hakan Yılmaztürk'ün kapanış konuşması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

Kaynak: ANKA
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Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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