İBB'deki usulsüz ihaleye ilişkin 50 milyon liralık "rüşvet" iddiası - Son Dakika
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İBB'deki usulsüz ihaleye ilişkin 50 milyon liralık "rüşvet" iddiası

İBB\'deki usulsüz ihaleye ilişkin 50 milyon liralık "rüşvet" iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan çalışmalarda, belediyeden ihale alan bir şirketin, aldıkları ihalenin rüşveti olarak 50 milyon lirayı İmamoğlu İnşaat'a aktardığı iddia edildi.

21.03.2025 22:16
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

MURAT ONGUN REKLAM İHALELERİNİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturma kapsamında elde edilen deliller üzerinde detaylı inceleme yapılıyor. Buna göre, şüphelilerden İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un reklam ihalelerini tek çatı altında topladığı belirtildi.

400 MİLYON LİRALIK REKLAM İHALESİ

Bu kapsamda İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan, yine aynı soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Hüseyin Köksal'ın yeğeni adına kurulmuş olan şirketin, 2024'te 400 milyon liralık reklam ihalesi aldığı iddia edildi. Gerçekleşen usulsüz ihaleler karşılığında söz konusu firmanın, o dönem şirket ortağı olmayan ve ticari ortaklığı bulunmayan Hüseyin Köksal'ın hesabına 3 Haziran 2024'te 50 milyon lira gönderdiği, bu paranın da aynı gün içerisinde İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine aktarıldığı ifade edildi. Söz konusu paranın, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinden arsa alım bedeli olarak gösterildiği belirlendiği ancak söz konusu yerde bu inşaat şirketine ait proje çalışması yapıldığı tespit edildi.

50 MİLYONLUK İHALE RÜŞVETİ İMAMOĞLU İNŞAAT'A AKTARILDI

Soruşturma kapsamında ihale dokümanları, tapu kayıtları, banka kayıtları ve yolsuzluk soruşturmasında alınan gizli tanık ifadeleri sonrası gerçekleştirilen çalışmalarda, İBB'den ihale alan şirketin, aldıkları ihalenin rüşveti olarak 50 milyon lirayı İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine aktardığı iddia edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB'deki usulsüz ihaleye ilişkin 50 milyon liralık 'rüşvet' iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • mustafa kemal ünal:
    ağzımızı bıraktık başka tarafımızla gülüyoruz bu yalanlara seçilemeyeceklerini anlayınca adalet kendimize partisi her yola her türlü şeye başvuruyor Atatürk ta 98 sene önce söylemiş gençliğe hitabeyi bugünleri görerek 17 127 Yanıtla
  • Alper Elma:
    soyguncu 107 13 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    hırsız... 59 8 Yanıtla
  • 121690:
    ülkeyi kaosa sürüklemeye kimsenin hakkı yok yargıya güvenmek zorundayız yoksa kaos zenginlerin işine yarar ne zaman moda oldu hırsızı savunmak 37 6 Yanıtla
  • asaf balasun:
    Milletin parasına göz dikenlerin vatana ihanetten yargılanmalı. Ekrem İmamoğlunun babası dedi ki tarladan cifcilikten geldik olmadı yine aynı yere döneriz. Ekrem.imamoglu ise 3 kuşak öncesi bu kadar mal kaldığını diyor. 15 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    hangisi çalmıyor ki,ne zaman düzelecek bu ülke..çok yazık. olan yine halka oluyor..geçinmek iyice zorlaştı. 15 2 Yanıtla
  • Anthony Montaja:
    Koskoca IBB sadece 50 Milyon mu rüşvet almış! Bunu da becerememişler 50 M neye yeter. 1 1 Yanıtla
  • Sercan Değirmenci:
    vay vay vay adam iyi götürmuş yemiş ama temiz yapamamiş digerleri gbi.bak diger taraftan hicbise olmadi zamaninda goturenlerden ayakkabi kutularinda saklanan paralar rafa diil cope gitti 1 0 Yanıtla
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