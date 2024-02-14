İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), "Yeşil İstanbul" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında göreve başladıklarında "adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul" vizyonuyla yola çıktıklarını söyledi.
İmamoğlu, "Yeşil İstanbul" derken insanların içinde yaşayıp nefes alabilecekleri aktif yeşil alanlardan bahsettiklerini dile getirerek, "Şehrin en batısından en doğusuna 16 yaşam vadisi açtık, 5 kent ormanı ve doğal yaşam parkı, 22 meydan, 264 semt ve mahalle parkı, 4 tarihi yeşil alan restorasyonunu tamamladık. Yine şehrimizin farklı bölgelerinde 200 çocuk oyun alanını yeniledik. 185 yeni çocuk oyun alanını da hizmete açtık." dedi.
Bir yandan da çevre koruma faaliyetlerine yöneldiklerini, diğer yandan 140 noktada Boğaz'a, Haliç'e ve denize atık su karışımını önlediklerini kaydeden İmamoğlu, "Göreve geldiğimizde, bilim insanlarını dinledik ve İstanbul'a, Haliç'e ihanet olacak Silahtarağa Atık Su Arıtma Tesisi'ni iptal ederek Haliç'i koruduk." diye konuştu.
İmamoğlu konuşmasında, yeşil alanlar ve çevre konusunda yapmayı planladıkları hizmetleri anlattı.
Ekrem İmamoğlu, toplantının ardından İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ı Odakule'de ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › İBB Başkanı İmamoğlu, 'Yeşil İstanbul' projesini tanıttı - Son Dakika
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