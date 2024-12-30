İBB, Yılbaşı Gecesi Toplu Taşımada Ücretsiz Hizmet Sunacak - Son Dakika
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İBB, Yılbaşı Gecesi Toplu Taşımada Ücretsiz Hizmet Sunacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacak. Yılbaşı gecesi ve 1 Ocak'ta yoğun talep için ek seferler düzenlenecek.

30.12.2024 13:18  Güncelleme: 14:09
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu taşıma hizmetlerini 1 Ocak'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz sunacak. İETT, 31 Aralık gecesi 25 hatta 304 ek sefer düzenleyecek, metrobüs sisteminde ise 221 ek sefer planlandı. Metro hatlarının büyük kısmı 24 saat hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ye (İBB) bağlı toplu taşıma araçları 1 Ocak'ta, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacak. Ayrıca, yılbaşı gecesi ve 1 Ocak Çarşamba günü yoğun talebin karşılanması için ek seferler yapılacak.

Ek seferler

İETT, 31 Aralık gecesi 25 hatta 304 ek sefer düzenleyecek, metrobüs sisteminde ise 221 ek sefer planlandı. Metro hatlarının büyük bir kısmı 24 saat hizmet verecek. Ayrıca, tramvay ve füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00'ye kadar çalışmaya devam edecek. Şehir Hatları da yoğunluk durumuna göre ek seferler gerçekleştirecek.

Denetimler sıklaştırılacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesi boyunca İBB Zabıta ekipleri, meydanlar, ana arterler ve sahillerde denetimlerini sıklaştıracak. Tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar gibi olumsuz durumlara karşı müdahale edilecek. Kamera sistemleriyle şehir izlenerek gerektiğinde ekipler yönlendirilecek.

Toplu taşıma araçları, taksiler ve otogarlar da denetim kapsamında olacak. Özellikle Bayrampaşa ve Ataşehir Meyve Sebze Halleri ile Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde sıkı denetimler gerçekleştirilecek.

Acil durum ve hava koşullarına karşı tedbirler

Kış şartlarına karşı hazırlık yapan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Ekipleri, olumsuz hava koşullarına müdahale için görev başında olacak. Sokakta kalan vatandaşlar için konaklama imkanları sağlanacak. İtfaiye ve sağlık ekipleri, olası acil durumlara karşı hazır bekleyecek.

İSKİ ekipleri ise su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale edebilmek için teyakkuzda olacak. Kentin temizliği için görev yapan Atık Yönetim ekipleri de nöbet usulü çalışacak.

153 Çözüm Merkezi yılbaşı gecesi de hizmet verecek

İstanbullular, ihtiyaç ve şikayetlerini iletmek için İBB'nin 153 Çözüm Merkezi'ni yılbaşı gecesi boyunca arayabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, Yılbaşı Gecesi Toplu Taşımada Ücretsiz Hizmet Sunacak - Son Dakika

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