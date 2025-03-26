İBB Yolsuzluk Protestosunda Gerginlik - Son Dakika
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İBB Yolsuzluk Protestosunda Gerginlik

Saraçhane'de İBB'ye yönelik protestoda polisle çatışma yaşandı, 51 kişi tutuklandı.

26.03.2025 01:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteri sırasında polise saldıran gruba müdahalede bulunuldu.

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 51 şüphelinin tutuklandığı soruşturmaları protesto etmek için Saraçhane'de toplanan kalabalığın içerisinde bulunan bazı göstericiler, buradaki programın sona ermesinin ardından dağılmadı.

Bozdoğan Kemeri'nin çevresini TOMA'larla kapatan güvenlik güçleri, alandan ayrılmayan grubu dağılmaları konusunda uyardı.

Gruptan bazı kişiler, uyarılara rağmen polise pet şişe, yanıcı madde gibi yabancı cisim atmaya ve lazer tutmaya devam etti.

Gruptakiler, bariyerleri Saraçhane Parkı'nın girişine çekerek burada barikat kurdu. Daha sonra bariyerler toplanırken, bazı eylemcilerin yüzlerini maske ve bezlerle kapattığı görüldü.

Polis, uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulundu. Göstericilerden bazıları kemerden yukarı doğru koşarken, kimileri de belediye binasına girdi.

Kalabalığın büyük çoğunluğu dağılırken, küçük bir grubun belediye önündeki bekleyişi sürüyor.

Şişli Belediyesi önünde protesto

Öte yandan, üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanarak Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in Şişli Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilmesini protesto etti.

Şişli'deki Maçka Parkı'nda toplanan grup, slogan atarak Şişli Belediyesi'ne yürüdü. Gruba yürüyüş sırasında güvenlik amacıyla polisler de eşlik etti.

Eylemin sona ermesinin ardından gruba dağılmaları yönünde uyarı yapıldı. Bölgeden ayrılmamakta ısrar eden göstericiler, emniyet güçlerinin harekete geçmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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