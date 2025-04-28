İBB yolsuzluk soruşturmasında Ali Ayçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Maho çok tehlikeli, dünyayı satar - Son Dakika
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İBB yolsuzluk soruşturmasında Ali Ayçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Maho çok tehlikeli, dünyayı satar

İBB yolsuzluk soruşturmasında Ali Ayçiçek\'in ifadesi ortaya çıktı: Maho çok tehlikeli, dünyayı satar

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu beyan eden Ayçiçek'in Whatsapp'taki "Maho çok tehlikeli. Dünyayı satar" sözleri dikkat çekti.

28.04.2025 19:14
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

AYLIK GELİRİ 200 BİN LİRA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, emniyette 72 sayfalık ifade verdi. İfadesinde 24 Temmuz 2020 ile 18 Nisan 2022 yılları arasında İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptığını aktaran Ayçiçek, 18 Mart 2025'ten bu yana İBB Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak çalıştığını ve aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu beyan etti.

DİKKAT ÇEKEN WHATSAPP KONUŞMALARI

Ayçiçek'e, İBB iştiraklerinden Kültür ve Medya AŞ tarafından bazı özel şirketlere verilen billboard, reklam ve pano ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, gerçek olmayan reklam işlerine usulsüz paralar ödendiği, mevzuata aykırı ecrimisiller tahsil edildiği ve bu yöntemlerle kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı iddiaları soruldu. Kültür ve Medya AŞ iştirakleriyle hiçbir bağı ve ilgisi bulunmadığını savunan Ayçiçek, söz konusu ihalelerin kendisinin görev yaptığı dönemle ilgili olmadığını öne sürdü. Ayçiçek, reklam uygulamalarının şartname ve sözleşmelere uygunluğu konusunun, Emlak Yönetim Daire Başkanlığının yetki ve görev alanında olmadığını kaydetti.

Operasyon sırasında el konulan cep telefonundaki incelemede, "Enderun" adlı bir WhatsApp grubuna üye olduğu belirlenen Ayçiçek'e, bu gruba gönderdiği mesajlar soruldu.

"MAHO ÇOK TEHLİKELİ DÜNYAYI SATAR"

Mesajlarda, şu ifadeler yer aldı:

"M. Abbas'a fazla önem atfetmişler. İşini bilmez bir çocuktu. İtiraf edebileceği bir şey olduğunu sanmıyorum ama o Maho çok tehlikeli. Dünyayı satar. Dediğim gibi bir çalışana, çocuğa kurdurulan firmaya bu kadar ihale verilip sonra İmamoğlu İnşaat'a aktarılması, Ceylan soyadlıydı sanırım. 3 villa olayı ve Adem Soytekin ismi. Adam çulsuzun tekiymiş, şimdi çok zengin müteahhitlerden. Murat Ongun'u alırlar önce. Onlar da yapıyordu, biz yapınca niye sıkıntı oluyor demekten vazgeçip kanunları egemen kılmak şart oldu. Aslında tam istediğimiz de bu değil mi?"

"MİZAH AMAÇLI" SAVUNMA

Ayçiçek, bu görüşmelerin kendisinin de dahil olduğu WhatsApp isimli uygulama üzerinden kurulan bir grupta geçtiğini anlatarak, "Bahse konu WhatsApp grubu, beraber 18 yıl müfettişlik yaptığım arkadaşlarımın üyesi olduğu gruptur. Bu bahse konu grupta bulunan arkadaşlarım, sosyal medyada gördükleri paylaşımları bu WhatsApp grubuna attılar. Bunun üzerine ben de bazı konularda yorumda bulundum. Bu konuşmalar mizah amaçlı aramızda yaptığımız konuşmalardır." ifadelerini kullandı.

Görevinin çoğunu müfettiş olarak geçirdiğini ve 24 yıllık bir kamu görevlisi olduğunu belirten Ayçiçek, "Bu dönemde hiçbir şekilde bir ceza, en ufak bir uyarı dahi almadım. Her daim görevimi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Bütün amacım devletimize ve milletimize bir fayda sağlamaktır. Çünkü kendimi bu devlete ve millete borçlu hissediyorum." beyanında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB yolsuzluk soruşturmasında Ali Ayçiçek'in ifadesi ortaya çıktı: Maho çok tehlikeli, dünyayı satar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mert kursun :
    İBB Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak çalıştığını ve aylık gelirinin 200 bin lira bu nasıl bir maaş eko birmilyon alıyor o zaman cumhur başkanıda 10 milyonmu ye kürküm ye 10 3 Yanıtla
  • Bera Topal:
    Ekremi Maho da satar Aho da ama şu yorum da ki gariban beynini halk TV ye bırakmış gariban CHP'li satmaz... 1 0 Yanıtla
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