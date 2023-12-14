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İberia çalışanları 8 günlük greve gidiyor - Son Dakika
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İberia çalışanları 8 günlük greve gidiyor

İspanya havayolu şirketi İberia'nın çalışanları, Noel Bayramı ve yılbaşı döneminde 8 günlük greve gitme kararı aldı. Grev kararı, yer hizmetlerinin alımıyla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle alındı. İberia, sendikaları grevin tatil döneminde sorumsuzluk olarak suçlarken, sendikalar ise insanların tatil hakkına zarar verildiğini savunuyor.

İberia çalışanları 8 günlük greve gidiyor
14.12.2023 - 13:46,  Güncelleme: 13:47
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İspanya havayolu şirketi İberia'nın çalışanları, Hristiyanlık aleminin Noel Bayramı ve yılbaşı döneminde 8 günlük greve gitme kararı aldı.

İberia çalışanlarının bağlı olduğu UGT ve CCOO sendikalarından yapılan açıklamada, yer hizmetlerinin alımıyla ilgili yaşanan sorunlardan dolayı 29-30-31 Aralık ve 1-4-5-6-7 Ocak tarihlerinde grev kararı alındığı bildirildi.

Havalimanlarında yoğunluğun en fazla olduğu tatil döneminde alınan grev kararından dolayı sendikaları "sorumsuzlukla" suçlayan İberia, grevin "İnsanların tatil hakkına, ailelerin ve arkadaş gruplarının bir araya gelme umutlarına büyük zarar verdiğini" açıkladı.

İspanya'da havalimanlarını yöneten devlet şirketi Aena'nın 26 Eylül'de açtığı yer hizmetleriyle ilgili ihaleyi İberia, ülkenin en faal 8 havalimanında kaybetmiş ve bunun üzerine ihalenin iptal edilmesini talep etmişti.

Söz konusu havalimanlarında yer hizmetleri alımını her zaman üçüncü şirketler üzerinden yaptığını kaydeden İberia, kendi bünyesi içinde yer hizmeti vermesinin sürdürülebilirliğinin olmadığını savundu.

Sendikalarla müzakeresini sürdüren İberia, havalimanlarında yer hizmetlerinde ekonomik olarak üstesinden gelinemez bir durumla karşı karşıya kaldıklarını, rekabet gücüne ciddi zarar verebilecek bu durumu önlemek için çözüm arayışlarına devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA
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İspanya, Aralık, Noel, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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