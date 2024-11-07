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İbrahim Şerif Kitabı Tanıtıldı

İbrahim Şerif Kitabı Tanıtıldı

Gümülcine'de İbrahim Şerif'in hayatını anlatan kitap büyük ilgi gördü, azınlık mücadelesi vurgulandı.

07.11.2024 00:46
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Batı Trakya'da, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'in hayatını konu alan "İbrahim Şerif: Bir Mücadelenin Hikayesi" isimli kitabın tanıtımı yapıldı.

Dr. Hüseyin Bostancı'nın kaleme aldığı, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi tarafından yayımlanan kitabın Gümülcine Türk Gençler Birliği'ndeki tanıtımına, Batı Trakyalı Türkler yoğun ilgi gösterdi.

Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, burada yaptığı konuşmada, Şerif'in Batı Trakya Türk toplumunun hak ve eşitlik mücadelesinde kararlı bir önder olduğunu belirtti.

Ünal, "Tarihin her döneminde hak ve adaletin savunucuları zorluklar karşısında yılmamış, çıkan engellere rağmen dik durmuşlardır. Batı Trakya'da bu misyonu üstlenmiş kişilerden biri Doktor Sadık Ahmet, diğeri de İbrahim Şerif'tir." dedi.

Bostancı da kitabın yazım sürecine ilişkin bilgi verdi, Şerif'in yaşamının gençler için bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Müftü Şerif de hayatı boyunca Batı Trakya Türk azınlığı için verdiği mücadeleyi ve yaşadığı zorlukları anlattı.

Şerif, "Azınlık hakları için verdiğimiz mücadele, kimliğimizi koruma ve yaşatma mücadelesidir." dedi.

Etkinliğe, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Rodop Milletvekili Özgür Ferhat ve Türk azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Batı Trakyalı Türk katıldı.

Batı Trakya Türklerinin sembol ismi Şerif'in hayatı, Batı Trakya Türk azınlığı için verdiği uzun soluklu mücadeleyle dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İbrahim Şerif Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika

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