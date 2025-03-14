İbrahim Yumaklı: "tarımsal Ekipmanların Ukrayna'ya İhracatına Yönelik Girişimde Bulunduk" - Son Dakika
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İbrahim Yumaklı: "tarımsal Ekipmanların Ukrayna'ya İhracatına Yönelik Girişimde Bulunduk"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri resmi ziyaret kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüklerini belirterek, ''Türkiye’nin süt ve süt ürünleri ihracatının yeniden açılması konusunda heyetlerimizi oluşturduk. Bu konuda sektörümüze kısa zaman içinde güzel haberler vereceğimize inancım tam. Ülkemizin öncü olduğu bir diğer nokta olan tarımsal ekipmanların Ukrayna’ya ihracatına yönelik de girişimde bulunduk'' dedi.

14.03.2025 13:21
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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri resmi ziyaret kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüklerini belirterek, " Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatının yeniden açılması konusunda heyetlerimizi oluşturduk. Bu konuda sektörümüze kısa zaman içinde güzel haberler vereceğimize inancım tam. Ülkemizin öncü olduğu bir diğer nokta olan tarımsal ekipmanların Ukrayna'ya ihracatına yönelik de girişimde bulunduk" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Ukrayna'da resmi temaslarda bulundu. Bolat ve Yumaklı'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde, gıda güvenliğinin önemine işaret edilerek, Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğinde üçüncü ülkelere tarımsal ihracatla ilgili yol haritası ele alındı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'daki temasları hakkında bilgi verdi. Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna Devlet Başkan Sayın Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, gıda güvenliğinin önemine işaret ederek bu konuda atılacak adımları değerlendirdik. Ayrıca Türkiye ve Ukrayna iş birliğinde üçüncü ülkelere tarımsal ihracatla ilgili önümüzdeki süreçte izleyeceğimiz yol haritasını masaya yatırdık.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Zelenskiy'nin ortak hedefi olan iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin karşılıklı kazan kazan ilkesiyle 10 milyar dolara kısa sürede ulaşma kararlılığını bir kez daha gördük.

Başbakan Denis Şmigal ziyaretimizde de tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği konusunda iş birliği fırsatlarını ele aldık. Ayrıca savaştan zarar gören alanlarda tarımsal sulama altyapısının tadilatıyla tarım alanında yapılacak iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Tahıl koridordunda da görüldüğü üzere gıda güvenliğinin tüm dünya için ne kadar ehemmiyet taşıdığını vurguladık.

Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüşmemizde de Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki adil ve kalıcı barış noktasındaki duruşumuzu yineledik.

"Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatının yeniden açılması konusunda heyetlerimizi oluşturduk"

Tarım Bakanı, değerli dostum Sayın Vitaliy Koval ile de daha somut adımların atıldığı bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin süt ve süt ürünleri ihracatının yeniden açılması konusunda heyetlerimizi oluşturduk. Bu konuda sektörümüze kısa zaman içinde güzel haberler vereceğimize inancım tam.

Ülkemizin öncü olduğu bir diğer nokta olan tarımsal ekipmanların Ukrayna'ya ihracatına yönelik de girişimde bulunduk.

Diğer bir önemli konu ise savaş sürecinde zarar gören su ve sulama alt yapısının inşası oldu. Bu noktada hem Bakanlığımızın hem de özel sektörümüzün hazır olduğu mesajını verdik. Kiev'de Kırım Tatar halkının milli lideri Sayın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım heyetiyle de bir araya geldik. Ramazanın bereketini ve manevi atmosferini beraber teneffüs edip hasret giderdik.

Tüm bu resmi ziyaretlerin yanında, Ukrayna Gagauzlar Birliği Başkanı Sayın Vasiliy Keloğlu ve Gagauz Türklerinin temsilcileriyle buluştuk. Ayrıca Ukrayna'da faaliyet gösteren iş insanlarımızla bir araya geldik. Taleplerini ve karşılaştıkları sorunları dinleyip çözüm için girişimlerimize başladık. Son olarak da Sayın Zelenskiy'nin Ukrayna'daki mükim Müslüman topluluklara verdiği iftarda bir sofranın etrafında buluştuk. Gün boyunca sıcak misafirperverlik ve dostça yaklaşım için başta Sayın Zelenskiy olmak üzere tüm Bakanlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanı, Volodimir Zelenskiy, Türkiye, Ukrayna, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Yumaklı: 'tarımsal Ekipmanların Ukrayna'ya İhracatına Yönelik Girişimde Bulunduk' - Son Dakika

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