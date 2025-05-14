IBU\'da Bankacılık Paneli

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından "Küresel Bankacılık Sistemi ve Türkiye ile Balkanlar'da Bankaların Geleceği" konulu panel düzenlendi.

IBU'nun kampüsünde gerçekleşen ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın konuşmacı olarak yer aldığı programa ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, IBU'nun yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, Halkbank'ın temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Program öncesi gazetecilere konuşan Arslan, panelde küresel bankacılık ve finans sistemi üzerine değerlendirmelerde bulunacaklarını belirtti.

Türk bankacılık sektörünün geçirdiği evreleri dikkate alarak finans üzerine açıklamalarda bulunacaklarını aktaran Arslan, "Tecrübelerimizi, yaşadıklarımızı gençlerimizle paylaşarak onlara bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Halkbank, Kuzey Makedonya'da 45 şubesiyle faaliyet göstermekte"

Kuzey Makedonya'da yaklaşık 1,5 milyar avroyu geçen bir bilanço büyüklüğüne ulaştıklarını, 700 çalışanla faaliyetlerini genişlettiklerini vurgulayan Arslan, "Halkbank, Kuzey Makedonya'da 45 şubesiyle faaliyet göstermekte ve Kuzey Makedonya bankacılık sektöründe ilk 4 banka arasında yer almakta. Ticari kredilere baktığımızda da ikinci büyük banka. Buradaki faaliyetlerimizden oldukça memnunuz, özellikle Türk iş adamlarının Kuzey Makedonya'da yapmış olduğu yatırımları desteklemenin yanında aynı zamanda da buranın yerel firmalarıyla da yoğun bir çalışma halindeyiz." diye konuştu.

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar da Halkbank'ın bölgedeki ülkelerin ekonomisine ciddi katkı sunduğunu belirterek, "Biz de onların hizmetlerinden, desteklerinden faydalanıyoruz. Halkbank, iyi bir üniversite kütüphanesi kurmamız için bize destek oldu. Şu anda faaliyette, öğrencilerimiz faydalanıyor." dedi.